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Türkiye
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Erbakan'dan esnaf ziyareti

2022-10-16 15:06:26
Erbakan'dan esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2’nci il kongresine katılmak üzere geldiği Malatya’da esnaf ziyaretinde bulundu.

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Foto - Erbakan'dan esnaf ziyareti

Erbakan, partisinin Malatya 2’nci Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiği Malatya’da esnaf ziyaretinde bulundu.

#2
Foto - Erbakan'dan esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım ve partililerle birlikte kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulanan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan esnafın talep ve isteklerini dinledi.

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Foto - Erbakan'dan esnaf ziyareti

Ziyaretlerde vatandaş ve esnafların yakın ilgi gösterdiği Erbakan daha sonra partisinin bir otelde düzenlenen 2’nci Olağan Kongresinde katıldı.

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