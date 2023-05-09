Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Allah bunlara fırsat vermesin!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Karaman’a geldi. Partililere sesleneceği Lütfü Elvan Kongre Merkezi önünde meşalelerle karşılanan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı içerisinde yer alma kararımız inşallah devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olur. Milli ve manevi duygularla hareket eden, değerlerimize sahip çıkan, inancımızla, tarihimizle, kültürümüzle kavgası olmayan inançlı kadroların omuz omuza bir mücadele verdiğini bu seçimlerde de görüyoruz. Aslında tarihte tekerrür ediyor ve 91 yılındaki ittifakta olduğu gibi yine bugün de 2023 seçimlerinde inançlı kadrolar omuz omuza bu mücadeleyi yapıyorlar. Ve inşallah bundan hem Yeniden Refah Partimiz meclise taşınarak çıkacak hem de bu ittifakta olan inançlı kadroların hepsi de kazançlı çıkacaklar. Hepsinden de önemlisi inşallah ülkemiz, milletimiz ve devletimiz kazançlı çıkacak. Bu nokta da neden Cumhur İttifakı'nın önemi büyük. Çünkü karşı taraftaki 7’li masanın yapısından dolayı, söylemlerinden dolayı ve hedeflerinden dolayı." dedi.