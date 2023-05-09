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Siyaset
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Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Allah bunlara fırsat vermesin!

2023-05-09 00:26:23
Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Allah bunlara fırsat vermesin!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "HDP’nin milletvekili adayları, '7’li masa iktidar olduğu zaman, Kılıçdaroğu cumhurbaşkanı seçildiği zaman hapishanelerdeki tutsak arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturacağız' diyorlar. Hapishanedeki dedikleri arkadaşları kimler; PKK’lı teröristler ve Abdullah Öcalan. Allah bunlara fırsat vermesin“ dedi.

#1
Foto - Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Allah bunlara fırsat vermesin!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Karaman’a geldi. Partililere sesleneceği Lütfü Elvan Kongre Merkezi önünde meşalelerle karşılanan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı içerisinde yer alma kararımız inşallah devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olur. Milli ve manevi duygularla hareket eden, değerlerimize sahip çıkan, inancımızla, tarihimizle, kültürümüzle kavgası olmayan inançlı kadroların omuz omuza bir mücadele verdiğini bu seçimlerde de görüyoruz. Aslında tarihte tekerrür ediyor ve 91 yılındaki ittifakta olduğu gibi yine bugün de 2023 seçimlerinde inançlı kadrolar omuz omuza bu mücadeleyi yapıyorlar. Ve inşallah bundan hem Yeniden Refah Partimiz meclise taşınarak çıkacak hem de bu ittifakta olan inançlı kadroların hepsi de kazançlı çıkacaklar. Hepsinden de önemlisi inşallah ülkemiz, milletimiz ve devletimiz kazançlı çıkacak. Bu nokta da neden Cumhur İttifakı'nın önemi büyük. Çünkü karşı taraftaki 7’li masanın yapısından dolayı, söylemlerinden dolayı ve hedeflerinden dolayı." dedi.

#2
Foto - Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Allah bunlara fırsat vermesin!

Erbakan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Bir defa destekçilerine baktığınız zaman zaten bu 7’li masanın karşısında durmak gerektiğini açık bir şekilde görüyoruz. Kim destekçileri; PKK’nın yöneticileri, açıktan Avrupa da Kılıçdaroğlu’na ve 7’li masaya oy istiyorlar. Böyle bir noktada destekçisi PKK olan ittifaktan bu ülkeye, bu millete hayır gelir mi diye düşündük ve son derece hayırlı bir adım attık. Sadece bunlar değil, Fetullah örgütünün Avrupa, Amerika ve Kanada’daki buradan firar eden yöneticileri her gün onlarca, yüzlerce video çekip internete koyuyorlar ve 'aman Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım' diyorlar. 'Mutlaka 7’li masanın gelmesi lazım' diyorlar.

#3
Foto - Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Allah bunlara fırsat vermesin!

"Baktığımızda Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin içerisinde Kürdistan Komünist Partisi bile var." diyen Erbakan, "Ne kadar komünist, ateist, sosyalist ve Marksist varsa hepsi bir araya gelmiş Kılıçdaroğlu’nun arkasında duruyorlar ve Cumhur İttifakı'nın karşısında duruyorlar. Bu ittifakın yapısına baktığınızda imanlı Anadolu insanının, aziz milletimizin durması gereken yer bellidir. Destek olması gereken yer bellidir. İnşallah Karamanlılar da 14 Mayıs’ta bunu yapacaklar. 7’li masayı Karaman’da sandığa gömeceklerdir" diye konuştu.

#4
Foto - Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Allah bunlara fırsat vermesin!

Konuşmasında Millet İttifakı'na yüklenen Fatih Erbakan, "HDP’nin milletvekili adayları, '7’li masa iktidar olduğu zaman, Kılıçdaroğu cumhurbaşkanı seçildiği zaman, hapishanelerdeki tutsak arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturacağız' diyorlar. Hapishanedeki dedikleri arkadaşları kimler; PKK’lı teröristler ve Abdullah Öcalan. Allah bunlara fırsat vermesin. CHP ne diyor, 'Biz HDP’nin 11 maddelik tutum belgesini kabul ettik.' HDP’nin 11 maddelik tutum belgesinde ne var, daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim." dedi.

#5
Foto - Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Allah bunlara fırsat vermesin!

Erbakan konuşmasını şöyle tamamladı: Ne demek bu; Selahaddin Demirtaş’ın söylediği eyalet sistemi demektir, özerklik demektir. Türkiye’nin bölünüp parçalanması demektir. Bu bölünüp parçalanma Kürt kardeşimizin de faydasına değildir. Bu parçalanma İsrail’in ekmeğine yağ sürmektir“ dedi. Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partisinin Karaman milletvekili adaylarını tanıttı.

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