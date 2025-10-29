Enkazdan çevreci beton üretildi! Deprem molozları yola dönüştü

Ayrıştırmanın Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait konkasör tesisinde yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Maraş, "Saf betonu alarak ince, orta ve kalın olarak kum çakıl haline getirdik. Diğer aşamada ise beton, tuğla, fayans, parke gibi malzemelerimizin de beton içerisinde kullanımını belirledik. Burada ürettiğimiz betonları gördüğünüz gibi geri dönüşüm oranlarında yaklaşık yüzde 80'e kadar binalarda kullanılacak C30 kalitesinde üretebildik" dedi. Enkaz atıklarının bina inşasının yanı sıra yol yapımında da kullanılabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Maraş, "Dünyada beton yollar özellikle Amerika'da otobanlarda, Almanya'da havaalanlarında, uçak pistlerinde, limanlarda çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de ise şu anda özellikle son yıllarda beton yol uygulaması Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dökümleri yapıldı. Ön prototipler ortaya çıktı ve şu anda kırsal alanlar için uygulamalar yapılıyor. Bizim burada az önce ürettiğimiz beton numuneleri C60 beton sınıfına sahip. Kullandığımız hasır çeliklerle beton yollar ürettik. Asfaltların ömrü daha kısa oluyor. Bunu tamamen inşaat enkaz atıklarından ürettik. Şu anda ilimizde olan Yaka Atık Sahası'ndan aldığımız numuneleri uygun boyutlara öğüterek, bunlarla kaliteli beton ürettik. Bunların da şu anda uygulamasını laboratuvarımızda yapıyoruz. Şu anda üretim kısmında hasır çeliklerimizi bağladık. Bundan sonraki aşamada ürettiğimiz betonu C60 betonu kullanarak burada beton kalitesi oldukça yüksek olan malzemeleri kullanacağız. Bunların özellikle geri dönüşümde beton yol olarak kullanılması bizim için oldukça önemli. Yaklaşık bölgemizde 300 milyon tona yakın bir atık malzemesi olup, bunların farklı alanlarda değerlendirilmesi bizim projemizi oldukça kıymetli kılıyor" şeklinde konuştu.