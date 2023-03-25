Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

Kınalı isimli keçilerinin enkazdan sağ çıkmasının mucize olduğunu söyleyen Sezer Tündükozan, "Depremin 47'nci gününde evimizin enkazını kaldırıyorlardı. Operatörün betonu kaldırmasıyla beraber keçi ayaklandı. Gözlerimize inanamadık şaşırdık, o anda kendimizi heyecanla kepçemizin önüne attık durdurmak için. Keçiyi aldık, operatör de şaşırdı. Heyecanlandık, canımızdan kıymetliymiş, Allah'ın takdiri ilahisiymiş, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yeme içme için yanında hiçbir şey yoktu, bir mucize. Keçinin hiç sesi gelmiyordu, biz de anlamadık. Çıktı hala sesini çıkarmıyor, sadece sağını solunu dinliyor, korkmuştu, ayakları titriyordu. Normalde 47 gün aç kalamaz. Su hiç yok belki, yanına saman da dökülmüş olabilir" diye konuştu.