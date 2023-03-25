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Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

2023-03-25 17:18:45
Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 47 gün sonra bir mucize yaşandı.

#1
Foto - Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Akçalı Mahallesi'nde Ahmet Hadi Tündükozan'ın eşi, 2 oğlu ve 2 geliniyle yaşadığı 3 katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı.

#2
Foto - Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

Bu sırada alt kattaki ahırda bulunan keçi de enkaz altında kaldı.

#3
Foto - Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

Canlarını kurtaranın Tündükozan ailesi, keçiyi kurtarmak istedi ama başarılı olamadı.

#4
Foto - Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

3 kişinin hayatını kaybettiği mahallede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, dün, depremin 47'nci gününde öldüğü düşünülen keçi sağ çıktı

#5
Foto - Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

İş makinesi operatörü, enkazın üstündeki beton blokları kaldırınca keçi dışarı çıktı.

#6
Foto - Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

Sezer Tündükozan, keçiyi sağ görünce hem şaşırdıklarını hem de çok mutlu olduklarını belirtti.

#7
Foto - Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

Kınalı isimli keçilerinin enkazdan sağ çıkmasının mucize olduğunu söyleyen Sezer Tündükozan, "Depremin 47'nci gününde evimizin enkazını kaldırıyorlardı. Operatörün betonu kaldırmasıyla beraber keçi ayaklandı. Gözlerimize inanamadık şaşırdık, o anda kendimizi heyecanla kepçemizin önüne attık durdurmak için. Keçiyi aldık, operatör de şaşırdı. Heyecanlandık, canımızdan kıymetliymiş, Allah'ın takdiri ilahisiymiş, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yeme içme için yanında hiçbir şey yoktu, bir mucize. Keçinin hiç sesi gelmiyordu, biz de anlamadık. Çıktı hala sesini çıkarmıyor, sadece sağını solunu dinliyor, korkmuştu, ayakları titriyordu. Normalde 47 gün aç kalamaz. Su hiç yok belki, yanına saman da dökülmüş olabilir" diye konuştu.

#8
Foto - Enkazdan 47 gün sonra sağ olarak çıkarıldı! Herkes şok geçirdi

Ahmet Hadi Tündükozan ise deprem sırasında binanın sallandığını, kendilerini dışarı attıktan kısa bir süre sonra da yıkıldığını belirtti. Tündükozan, keçinin enkaz altından 47 gün sonra sağ çıkmasının mucize olduğunu kaydetti.

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