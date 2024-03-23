Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

Tarım müdürümüzün sayesinde çilek üretimine başladık. Burada en büyük yardımcı benim eşim, bana çok büyük destek olduğu için çilek üretiminde başarı sağladık. Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık.