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Tarım
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Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

2024-03-23 16:07:56
Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

Depremin vurduğu Hatay’ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Çilek, tarlada 100 TL’den alıcı buluyor.

#1
Foto - Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’ın bereketli topraklarında birçok ürün yetişiyor. Bölgeye has lezzetlerden olan çilekte de hasat başladı. Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz de bereketli hasada başladı. Peköz’ün yetiştirdiği çileğin kilosu tarladan 100 TL’den alıcı buluyor.

#2
Foto - Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

Çilek üretiminin zevkli olduğuna ve en büyük destekçisinin eşi olduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, “Dörtyol’da çilek üreticisiyim, yani ilk çilek üreticiliğini ben yapıyorum. 8 yıldan beri çilek üretiyorum, daha önce çilek üreten olmadığı için ilk ben oldum.

#3
Foto - Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

Tarım müdürümüzün sayesinde çilek üretimine başladık. Burada en büyük yardımcı benim eşim, bana çok büyük destek olduğu için çilek üretiminde başarı sağladık. Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık.

#4
Foto - Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz. İşçiliği çok güzel bir iş, işini sevdikten sonra çilek üretimi güzel bir iş. Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz’un 15’ine kadar hasat yapıyoruz.

#5
Foto - Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

Hal olmadığı için manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız olmadığı için daha kolay oluyor. Komisyonumuz yoktur bizim.

#6
Foto - Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor. Sezon başladıktan sonra günlük belirli oranda buraya müşterimiz geliyor” dedi.

#7
Foto - Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

#8
Foto - Enkaz kentte yetişiyor! Tarlada 100 TL

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