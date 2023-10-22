  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne Suriyeliler ne Afganlar! Asıl akın akın onlar geliyor! Peynir ekmek gibi alıyorlar! Türkiye'den aldıkları konut sayısı ağızları bir karış açık bıraktı

Tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Taş atıp kolunuz yorulmayacak! Başvurun, o rakamı cebinize indirin! Son tarih 31 Ekim

Araba fiyatlarında büyük sürpriz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşacak… Bir anda olacak

Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

Ejderhalar sadece efsane değilmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Sadece o bölgede bulunuyor

Duyanlar, kulaklarına inanamıyor! İsmail Kartal neşteri vurdu! Ve geldiği gibi gidiyor...

Ormana giden sakın ha sakın çıt çıkarmasın! Bütün hayvanlar bu tepkiyi veriyor! Araştırmacılar, "İnsanlardan daha fazla" diyerek o gerçeği duyurdu

Başta elmaya benziyor, olgunlaştıkça bambaşka bir şey oluyor! Kurutulunca fiyatı tam 10 kat artıyor! Ünü Türkiye'yi de aşmış

Kilosu bin liradan başlıyor! Üreticiler talebe yetişemiyor

Türkiye'nin tamamına duyuruyu yaptılar! Geriye sadece ve sadece 10 gün kaldı! Hepimizi fazlasıyla etkileyecek
Yaşam
6
Enkaz kentin ‘gizli cenneti’

2023-10-22 12:43:18
Enkaz kentin ‘gizli cenneti’

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan ve ‘gizli cennet’ olarak bilinen Karamağara Kanyonu, açılan dalış merkeziyle birlikte dalış tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek.

#1
Foto - Enkaz kentin ‘gizli cenneti’

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremin yaraları sarılıyor. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan ve ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki ‘gizli cennet’ olarak bilinen Karamağara Kanyonu'na dalış merkezi açıldı. Yayladağı Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen dalış merkeziyle birlikte bölge dalış tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek. Geçtiğimiz günlerde milli sporcu Şahika Ercümen de eşsiz güzelliğiyle mest eden kanyonda dünya rekorunu kırmıştı.

#2
Foto - Enkaz kentin ‘gizli cenneti’

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Şahika Ercümen’in Karamağara Kanyonu'nda elde ettiği başarıya değinerek, “Bizim için gerçekten gurur verici bir gün geride kaldı. Yayladağı ilçesi Karamağara bölgesinde milli sporcumuz, gururumuz Şahika Ercümen, Türk bayrağımızı göndere çekti. 106 metre ile dalışla dünya rekorunu kırdı.

#3
Foto - Enkaz kentin ‘gizli cenneti’

Yaklaşık bir aydır Yayladağ Belediye ekiplerimiz ve sahada bu dünya rekoru için hazırlık çalışmalarına girdik. Tabii üç hedefimiz vardı burada. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithafen dünya rekoru kırmak, ikinci hedefimiz Hatay'a nefes ol sloganıyla yola çıktık. Hatay deprem bölgesi malumunuz. Dünyada farkındalık oluşturmak ve normalleşme süreci için önemli bir hedefti. O hedefi de başardığımıza inanıyoruz. Üçüncü hedefimiz ise Yayladağı ilçesi Karamağara bölgemiz. O bölgede Yayladağı Belediyesi olarak dalış okulu ve yenileme alanlarını yapmıştık. Bu bölgeye dalış merkezi açarak dünyaya tanıtmak istiyorduk. Dünya rekorunun bu bölgede kırılması özellikle burayı dalış merkezine açmamıza sebep oldu. Hedeflerimizin hepsine ulaştık. Biz buradan tekrar tekrar gururla, milli sporcumuz Sayın Şahika Ercümen'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

#4
Foto - Enkaz kentin ‘gizli cenneti’

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Levent Ucuzal, Karamağara Kanyonu'nun güzelliğine değinerek, “Burası mükemmel. Bugün değil, birkaç gündür buradayız. Antrenmanları da burada yaptık. Çok güzel bir yer. Bizim de buranın tanıtımına birazcık katkımız olduysa çok mutluyuz gerçekten. Çünkü buranın doğal güzelliği inanılmaz. Birçok yeri çok güzel diye gösterirler bize gittiğimiz birçok yerde. Hele Avrupa'da bu çok modadır. Yani gidersiniz saçma sapan bir yere bakarsanız millet acayip güzel gösteriyor. Şuranın güzelliğine bakıp doğaya bakın. Topraktan verim fışkırıyor.

#5
Foto - Enkaz kentin ‘gizli cenneti’

Her yer güzel meyveler, sebzeler. Havası çok güzel. Volkanik, inanılmaz kanyon yarıklar var. Çok cezbedici, çok heyecan verici şeyler var. Dalış da çok heyecanlıydı zaten. Dalış merkezi açıldı. Zaten belediyenin ortaklığı ile yapılan bir merkez. Yani altyapı gelmiş. Yolu, o eski tehlikeli ortadan kalkmış. Çok güzel bir yol yapılmış. Bu da demektir ki erişim kolaylaştı. Bununla beraber güzel bir tesis yapılmış. Her şey var içerisinde. O yüzden çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için tabii ki çok güzel bir imkan oluşturacak bölgeye” şeklinde konuştu.

İsrail savaş uçakları katliam yaptı
Gündem

İsrail savaş uçakları katliam yaptı

İsrail savaş uçakları Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı.
Doları resmen bıraktılar! ABD'ye çok ama çok büyük darbe
Ekonomi

Doları resmen bıraktılar! ABD'ye çok ama çok büyük darbe

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, doları resmen bıraktıklarını açıkladığı verilerle duyurdu.
Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar
Gündem

Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail ve Filistin meselesine yönelik sözlerini eleştiren Uğur Dündar, "İyi ki seçimi kaza..
ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama
Gündem

ABD ve İsrail'i çok kızdıracak açıklama

Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanında olduklarını belirten Çin, Filistin ulusuna meşru haklarının verilmes..
Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi
Sosyal Medya

Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi

Hamas İsrail karakolunun Kassam Tugayları tarafından ele geçirilişinin videosunu yayınladı. İsrail askerlerinin korkudan teslim olmaları dik..
Akrabaların yevmiye kavgası! Çok sayıda yaralı var
Yaşam

Akrabaların yevmiye kavgası! Çok sayıda yaralı var

Aksaray’da amca ve yeğen arasında çıkan tartışmaya akrabalarda karışınca silahlar çekildi. Yaklaşık 60 kişinin birbirine girdiği ve silahlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23