Enkaz kentin ‘gizli cenneti’

Her yer güzel meyveler, sebzeler. Havası çok güzel. Volkanik, inanılmaz kanyon yarıklar var. Çok cezbedici, çok heyecan verici şeyler var. Dalış da çok heyecanlıydı zaten. Dalış merkezi açıldı. Zaten belediyenin ortaklığı ile yapılan bir merkez. Yani altyapı gelmiş. Yolu, o eski tehlikeli ortadan kalkmış. Çok güzel bir yol yapılmış. Bu da demektir ki erişim kolaylaştı. Bununla beraber güzel bir tesis yapılmış. Her şey var içerisinde. O yüzden çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için tabii ki çok güzel bir imkan oluşturacak bölgeye” şeklinde konuştu.