Enkaz başında namaz kılıp dua ettiler

Depremin merkez üssü olan Elbistan’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala birçok binanın enkazında vatandaşlar bulunuyor. Yakınları ise bir an olsun enkazların başından ayrılmıyor. Bunlardan biri de Ahmet Buday. Buday’ın enkaz altında 3 yakını bulunuyor. Enkazın başından bir an olsun ayrılmayan Buday ibadetini de yakınlarının bulunduğu enkazın yanında gerçekleştiriyor. 3 yakınının enkazda bulunduğunu belirten Buday “Enkaz altında yeğenim eşi ve çocukları bulunuyor. Bunun dışında komşularımız da enkaz altında. Şu an içeride hala 6 kişi bulunuyor” diye konuştu.