Enginardan ilham aldı! Üç ayda tamamladı Hollanda'da sergilendi

Hayata geçirdiği biyo-ambalaj ile ilgili patent sürecinin devam ettiğini belirten Ertenü, bu ürünle sektöre açılmayı hedeflediğini söyledi. Plastik malzeme kullanımının çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Ertenü, “Enginarın önemli bir kısmı atık olarak karşımıza çıkıyor. Enginarın yaprakları ve saplarının büyük bölümünü kullanmıyoruz. Aynı şekilde bezelyeden de ciddi düzeyde atık çıkıyor. Ben, bu atıkları nasıl değerlendirebileceğimiz üzerine düşündüm ve bu atıklardan biyo-ambalaj üretmeye karar verdim. Bunun için gerekli olan tüm atıkları da pazara giderek temin ettim. Pazarda, direkt olarak üreticilerle görüştüm, onların fikrini de aldım. Yapılan araştırmalara göre küresel kozmetik endüstrisi, maalesef her yıl okyanusa giden 120 milyardan fazla geri dönüştürülemeyen ambalaj üretiyor. Bu rakamlar, tüm insanlık için sorun anlamına geliyor. Doğadaki atıkları değerlendirerek plastik sorunundan büyük ölçüde kurtulmamız mümkün. Çalışmamda bunu bir kez daha kanıtlamış olduk” dedi.