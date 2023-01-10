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Yaşam
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Enginardan ilham aldı! Üç ayda tamamladı Hollanda'da sergilendi

2023-01-10 11:41:12
Enginardan ilham aldı! Üç ayda tamamladı Hollanda'da sergilendi

Şifa kaynağı enginardan ilham alan öğrenci, biyo-ambalaj üretmeyi başardı.

#1
Foto - Enginardan ilham aldı! Üç ayda tamamladı Hollanda'da sergilendi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Alara Ertenü, enginar yaprağı ve bezelye kabuğu kullanarak biyo-ambalaj üretti. Gıda ürünlerinde, kozmetik ve temizlik sektöründe kullanılabilecek, çevreci ve kolay üretilebilir özelliğiyle ön plana çıkan ‘Packioli’ isimli biyo-ambalaj projesi, Hollanda Tasarım Haftasında sergilendi ve 10 uluslararası dergide yayınlandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Alara Ertenü (21), piyasadaki plastik ambalajlara karşı çevreci çözüm sunan çalışmasını yaklaşık 3 ayda tamamladı. Ege’ye özgü lezzetlerin başında gelen ve şifa deposu olarak adlandırılan enginarın yaprağından ve bezelyenin kabuğundan ilham alan Ertenü, sıra dışı projesiyle fark oluşturdu. Enginar yaprağı ve bezelye kabuğunu önce kurutan Ertenü, ardından da bunları toz haline gelecek şekilde öğüttü. İEÜ’lü Ertenü, son olarak da tamamen organik olan çeşitli bağlayıcıları kullanarak, öğüttüğü bu atıklardan biyo-ambalaj üretmeyi başardı.

#2
Foto - Enginardan ilham aldı! Üç ayda tamamladı Hollanda'da sergilendi

Hayata geçirdiği biyo-ambalaj ile ilgili patent sürecinin devam ettiğini belirten Ertenü, bu ürünle sektöre açılmayı hedeflediğini söyledi. Plastik malzeme kullanımının çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Ertenü, “Enginarın önemli bir kısmı atık olarak karşımıza çıkıyor. Enginarın yaprakları ve saplarının büyük bölümünü kullanmıyoruz. Aynı şekilde bezelyeden de ciddi düzeyde atık çıkıyor. Ben, bu atıkları nasıl değerlendirebileceğimiz üzerine düşündüm ve bu atıklardan biyo-ambalaj üretmeye karar verdim. Bunun için gerekli olan tüm atıkları da pazara giderek temin ettim. Pazarda, direkt olarak üreticilerle görüştüm, onların fikrini de aldım. Yapılan araştırmalara göre küresel kozmetik endüstrisi, maalesef her yıl okyanusa giden 120 milyardan fazla geri dönüştürülemeyen ambalaj üretiyor. Bu rakamlar, tüm insanlık için sorun anlamına geliyor. Doğadaki atıkları değerlendirerek plastik sorunundan büyük ölçüde kurtulmamız mümkün. Çalışmamda bunu bir kez daha kanıtlamış olduk” dedi.

#3
Foto - Enginardan ilham aldı! Üç ayda tamamladı Hollanda'da sergilendi

“Packioli adını verdiğim biyo-ambalaj, esnek yapısı sayesinde her forma entegre edilebilir. Su ile temas etse dahi 1 haftaya kadar suya dayanıklı. Nemlendirici özelliği de mevcut. Bitkilerden elde edilen doğal renk vericiler ile kullanılabiliyor ve herhangi bir kimyasal madde içermiyor. Baskı veya biyobaskı için uygun bir yüzey kalitesine de sahip. Tüm bunlar, hazırladığımız biyo-ambalajın tercih edilirliğini yükseltiyor. Projem şu ana kadar Dutch Design Week’te (Hollanda Tasarım Haftası) sergilendi ve Designboom, Dezeen, Yanko Design gibi önemli uluslararası dergilerde yer aldı. Önümüzdeki dönemde bu yöndeki çalışmalarımı artırarak devam ettireceğim.”

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