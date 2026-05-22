Gezi destekçisi Cem Boyner'den itiraf: Sizi kandırdık
Gezi destekçisi Cem Boyner katldığı bir yayında Z kuşağıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Boyner, "Sizi biz kandırdık" dedi.
Boyner Holding'in sahibi Cem Boyner, Ayse Eser'in "Neden Z Kuşağı Her Şeye Karşı?" başlıklı Youtube videosuna konuk oldu. Burada konuşan Boyner, Z kuşağının markalardan uzaklaşmasını haklı buldu, tüketim hızının yarattığı soruna dikkat çekti.
Z kuşağının kurallara ve markalara mesafeli tutumunu anlamlı bulduğunu söyleyen Boyner, bu durumun sorumlusu olarak bir önceki nesli işaret etti:
"Siz kandırıldınız. Daha doğrusu biz, sizin kuşağınızı kandırdık. Evde, ailede ve okullarda size kuralları, yardımlaşmayı, kadın ve çocuk haklarını, hesap verebilirliği anlattık. Ancak dünyaya gözünüzü açtığınızda, karşılaştığınız gerçekliğin bizim anlattığımız dünyayla hiçbir alakası olmadığını gördünüz"
Konuşmasını, gençlerin tepkisini haklı bularak sürdüren Boyner, şu ifadeleri kullandı: "Kök var, kanat var; fakat ayaklarınızı yere bastığınızda orada durmasını beklediğiniz o stabil orta alan aslında yok oldu. Bu durumda nasıl itiraz etmezsiniz ki? Eğer itiraz etmeseydiniz, asıl şaşırtıcı olan bu olurdu"
Pandemi sonrası lüks tüketim sektöründeki fiyat artışlarına da değinen Boyner, sektörde müşteri ile marka arasındaki ahlaki kontratın yırtıldığını belirten Boyner, "Fiyatlar pahalı olabilir ama fahiş olamaz" dedi. Boyner, Z kuşağının artık büyük logolu ürünlere reaksiyon gösterdiğini de söyledi: "Markaların katma değeri olmayan logosuna ciddi bir tepki var. Artık logoya değil, içeriğe bakılıyor. Bunun yeni norm olacağına inanıyor ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz"
