Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız

Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesini aralayacak en önemli isimlerden biri olan ve uzun süredir aranan firari şüpheli Umut Altaş, AKŞAM tarafından ABD'nin New York kentinde sokakta yaşarken bulundu. Altaş buradaki bir otelde, Gülistan Doku olayının arka planını anlattı. Umut Altaş, AKŞAM Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a açıklamalarda bulundu. Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi. Altaş, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu itirafın ardından travma geçirdiğini belirten Altaş, "Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum" dedi.