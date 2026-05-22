Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi firari Umut Altaş, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in olaydan birkaç ay sonra kendisine "Çok bağırıyordu, ben de sıktım" diyerek cinayeti itiraf ettiğini belirtti. Altaş, cesedin ise eski vali Sonel'in koruması Şükrü tarafından yok edildiğini ileri sürdü. Altaş, cinayetin Sonel'in arabasında işlendiğini savundu. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili son detaylar...