  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı Sadettin Saran'ın yöneticisi dev teklifi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletti! 1 yılın ardından...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi firari Umut Altaş, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in olaydan birkaç ay sonra kendisine "Çok bağırıyordu, ben de sıktım" diyerek cinayeti itiraf ettiğini belirtti. Altaş, cesedin ise eski vali Sonel'in koruması Şükrü tarafından yok edildiğini ileri sürdü. Altaş, cinayetin Sonel'in arabasında işlendiğini savundu. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili son detaylar...

3
#1
Foto - Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız

Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesini aralayacak en önemli isimlerden biri olan ve uzun süredir aranan firari şüpheli Umut Altaş, AKŞAM tarafından ABD'nin New York kentinde sokakta yaşarken bulundu. Altaş buradaki bir otelde, Gülistan Doku olayının arka planını anlattı. Umut Altaş, AKŞAM Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a açıklamalarda bulundu. Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi. Altaş, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu itirafın ardından travma geçirdiğini belirten Altaş, "Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum" dedi.

#2
Foto - Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız

Altaş cesedin nasıl yok edildiğini de anlattı. Cinayet sonrasında Türkay Sonel'in kendisine, "Şükrü o işi halletti" dediğini aktaran Altaş, bahsettiği kişinin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü olduğunu belirtti. Altaş, "İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde Vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir" dedi. Altaş, sürece dair tahminlerini şu sözlerle dile getirdi: "Arabada öldürüldü diye tahmin ediyorum Türkay'ın arabasında. Viyadükte öldürmüştür, köprünün hemen dibinde orada sıkmışdır. Orada beklemiştir. ardından koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı... Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var."

#3
Foto - Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız

Dosyadaki PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına yansıyan ve Türkay Sonel ile aynı araçta görüldüğü anlara da açıklık getiren Altaş, o gün cinayetten habersiz olduğunu savundu: "Cinayet sonrasında Türkay beni arabayla aldı. Benim o zaman hiçbir şeyden haberim yoktu. Cinayetin işlendiği bölgede, köprü ve dere yatağının olduğu Tunceli Üniversitesi civarında turladık. Viyadük civarında birkaç tur attı, sürekli o bölgeye bakıyordu. Sanırım polis falan geldi mi diye kontrol ediyordu. Gülistan'ı orada öldürmüş olmalı. Kızı, viyadükte köprünün dibinde öldürdüğünü düşünüyorum."

#4
Foto - Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız

Doku'nun cansız bedeninin nerede olabileceğine dair Umut Altaş, "Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı" dedi. Amerika'da bulunduğu süre zarfında da Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Umut Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı. Altaş, "Tunceli, Atatürk Mahallesi'ne girerken kontrol noktasının üstünde: Bayraktepe'de su arıtma tesisi var onun altındaki toprak alana, helikopter pistinin oralara gömülmüş olabilir. Aktuluk Mahallesi civarında bir yere gömmüştür... (Üniversitenin orada) Araba girebilen ama insan girmeyecek bir yer. Cinayet mahalline de yakın" dedi.

#5
Foto - Firari kilit isim konuştu! Gülistan Doku’yu bakın kim, nerede, nasıl öldürmüş: Resmen şok olacaksınız

Türkay Sonel'in karakteri hakkında da konuşan Altaş, Sonel'in tecavüz ve şiddet eğilimli biri olduğunu öne sürdü. Altaş, "Türkay, 18 yaşından küçük kızlarla da beraber oluyordu, tecavüz edecek bir karaktere sahipti. Şiddet eğilimi son derece yüksekti. Kendi kız kardeşini bile dövmüştü. Elif adında bir sevgilisi vardı, onu da darp etmişti" dedi. Altaş, "Bir gün polislerle tartıştı. Görevli polislerin üstüne yürüdü, onlara silah gösterdi. Ardından cebinden bir kart çıkarıp gösterdi ve polisler hiçbir şey yapamadı. Onun gücünü ilk kez orada, o an gördüm" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Cinayetin üstünü kimler örtmüş acaba..

Aloo

Adam resmen araba markasını bile vermiş. Bu detaya sahip olan kişi 1.derece şüphelidir.Hedef şaşırtıyor. Olabilir, DIKKATINIZE
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı
Gündem

Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak ..
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp
Gündem

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp

CHP'liler, Genel Merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirdi...
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
Mason başkanın yönettiği Bilgi Üniversitesi'nde ne oldu? İşte kapatılma sebebi
Gündem

Mason başkanın yönettiği Bilgi Üniversitesi'nde ne oldu? İşte kapatılma sebebi

Türkiye’nin Mason yuvası üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi için yolun sonu göründü.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23