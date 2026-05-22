KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar

GlobalData'da Havacılık ve Savunma Analisti olan Venkatesh Kandlikar, "Endonezya, son yıllarda çeşitli yeni nesil askeri platformlar tedarik ederek hava muharebe yeteneklerini önemli ölçüde artırdı. Endonezya ve Türkiye arasındaki savunma bağlarının derinleşmesi, Endonezya'nın silahlı kuvvetlerini modernize etme hedefine önemli ölçüde katkıda bulundu. Dikey entegrasyona yönelik bu aşamalı yaklaşım, sürdürülebilir yerel yetkinlikler yaratıyor, uzun vadeli tedarik maliyetlerini düşürüyor ve Endonezya'yı müttefik ülkeleri destekleyebilecek bölgesel bir havacılık merkezi olarak konumlandırıyor. Coğrafi olarak Endonezya, önemli bir deniz geçiş noktası olan Malakka Boğazı'na yakın konumdadır. Asya güçlerinin, özellikle Çin'in dahil olabileceği herhangi bir gelecekteki çatışma durumunda, Malakka Boğazı, küresel ekonomiyi felç edebilecek ve şu anda Hürmüz Boğazı ablukasıyla tanık olduğumuzdan çok daha kötü sonuçlar doğurabilecek başka bir gerilim noktası haline gelebilir. Askeri yeteneklerini modernize ederek, Endonezya böyle bir olasılığa hazırlanıyor ve bölgedeki çıkarlarını koruma yeteneğini geleceğe hazırlıyor" ifadelerini kullandı.