  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barcelona'ya göz kırpıp durdu: Osimhen'i değil onu istiyorlar! Tam bir U dönüşü olsa gerek... DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar

Türk savunma sanayiinin öncü firması BAYKAR ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın ihracatına yönelik tarihi bir anlaşma imzalanarak 12 adet jetin 2028'den itibaren teslim edileceği açıklandı. Londra merkezli küresel analiz şirketi GlobalData'nın raporuna göre, önümüzdeki 10 yılda İHA tedarikine tam 2,7 milyar dolar yatıracak olan Endonezya, bu bütçenin yüzde 70 gibi devasa bir kısmını doğrudan Türk teknolojisine ayırarak Ankara'ya olan sarsılmaz güvenini tüm dünyaya ilan etti.

2
#1
Foto - KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar

Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının ihracatına yönelik anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında 12 adet KIZILELMA 2028 yılından itibaren Endonezya'ya teslim edilecek. Anlaşmayı tüm detaylarıyla ele alan Londra merkezli GlobalData analiz şirketi Türkiye'den KIZILELMA tedarik etme kararının Endonezya'nın hava muharebe yeteneklerini güçlendireceğini kaydetti. GlobalData'nın "Küresel Askeri İnsansız Hava Araçları (İHA) Pazarı Tahmini 2026-2036" raporunda, "Endonezya'nın önümüzdeki on yılda İHA tedarikine yaklaşık 2,7 milyar dolar yatırım yapmasının öngörüldüğünü ortaya koyuyor. Özellikle, bu yatırımın yaklaşık p'inin Türk menşeli platformlara yönlendirileceği belirtiliyor; bu da ülkenin Türk savunma teknolojisine olan güvenini vurguluyor" denildi.

#2
Foto - KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar

GlobalData'da Havacılık ve Savunma Analisti olan Venkatesh Kandlikar, "Endonezya, son yıllarda çeşitli yeni nesil askeri platformlar tedarik ederek hava muharebe yeteneklerini önemli ölçüde artırdı. Endonezya ve Türkiye arasındaki savunma bağlarının derinleşmesi, Endonezya'nın silahlı kuvvetlerini modernize etme hedefine önemli ölçüde katkıda bulundu. Dikey entegrasyona yönelik bu aşamalı yaklaşım, sürdürülebilir yerel yetkinlikler yaratıyor, uzun vadeli tedarik maliyetlerini düşürüyor ve Endonezya'yı müttefik ülkeleri destekleyebilecek bölgesel bir havacılık merkezi olarak konumlandırıyor. Coğrafi olarak Endonezya, önemli bir deniz geçiş noktası olan Malakka Boğazı'na yakın konumdadır. Asya güçlerinin, özellikle Çin'in dahil olabileceği herhangi bir gelecekteki çatışma durumunda, Malakka Boğazı, küresel ekonomiyi felç edebilecek ve şu anda Hürmüz Boğazı ablukasıyla tanık olduğumuzdan çok daha kötü sonuçlar doğurabilecek başka bir gerilim noktası haline gelebilir. Askeri yeteneklerini modernize ederek, Endonezya böyle bir olasılığa hazırlanıyor ve bölgedeki çıkarlarını koruma yeteneğini geleceğe hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar

KIZILELMA tedarikinin Endonezya'nın hava gücü yeteneklerinde stratejik bir sıçrama olacağını yazan Asya basını da anlaşmanın basit bir satın almanın ötesinde olduğunu vurguladı.

#4
Foto - KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar

Haberde, "Endonezya ve Türkiye arasındaki çerçeve, teknoloji transferini, yerel üretimi ve bakım altyapısını zorunlu kılarak, yerli havacılık ve uzay sanayi üretiminin genişlemesini teşvik ederken, yeni nesil hava savaş yeteneklerinin konuşlandırılması yoluyla Endonezya'nın Hint-Pasifik'teki savunma konumunu da güçlendirmektedir. Endonezyalı savunma şirketi Republikorp, uçak gövdesi montajı, aviyonik entegrasyonu, silah sistemi sertifikasyonu ve kapsamlı bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleri için yerel kapasite oluşturacak. Bu endüstriyel ilerleme, Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI platformlarını içeren Türkiye ile daha önceki iş birliğine dayalı üretim girişimlerinin üzerine inşa ediliyor ve her bir programda üretim uzmanlığı, kalite güvence protokolleri ve tedarik zinciri yönetimi yetenekleri kademeli olarak aktarılıyor" denildi.

#5
Foto - KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar

KIZILELMA tedarikinin geçen yıl Türkiye'den KAAN anlaşmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini yazan Asya basını, "Endonezya'nın bireysel platformlar tedarik etmek yerine Türk hava savunma ekosistemine yatırım yapma niyetini göstermektedir. KAAN ve KIZILEMA insanlı-insansız ekip çalışması (MUM-T) formasyonunda çalıştırılabilir; bu da Endonezya Hava Kuvvetlerine önemli bir operasyonel ve teknolojik üstünlük sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Endonezya,gerçek dost ülkedir.Ne istiyorsa verelim.300 milyon da nüfusu var.İleride bizim için de büyük destekleri olur.

akif

Endonezya Devleti ve Milleti Türkiye Devleti ve İnsanlarını çok seviyorlar her alanda Kardeş İslami Müslüman Endonezya ya destekler sınırsız olmalı ve verilmeli cok büyük her alanda yapılacak karşılıklı büyük potansiyeli var Türkiye buralarda geç kalırsa eğer başka ülkeler toplumlar buralarda bir seyler yamaya çoktan başlamışlar bile .
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son v..
Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğ..
Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!
Gündem

Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yakın geleceğine ve siyasi gündemine..
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23