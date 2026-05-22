KIZILELMA için dünyayı sallayan tarihi imza! Milyar dolarlık İHA bütçesinde aslan payını Türkiye’ye ayırdılar
Türk savunma sanayiinin öncü firması BAYKAR ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın ihracatına yönelik tarihi bir anlaşma imzalanarak 12 adet jetin 2028'den itibaren teslim edileceği açıklandı. Londra merkezli küresel analiz şirketi GlobalData'nın raporuna göre, önümüzdeki 10 yılda İHA tedarikine tam 2,7 milyar dolar yatıracak olan Endonezya, bu bütçenin yüzde 70 gibi devasa bir kısmını doğrudan Türk teknolojisine ayırarak Ankara'ya olan sarsılmaz güvenini tüm dünyaya ilan etti.