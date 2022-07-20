  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
13
Enflasyon akıllı telefon pazarını vurdu

2022-07-20 19:20:03
Enflasyon akıllı telefon pazarını vurdu

Küresel enflasyon ve pandemi nedeniyle akıllı telefon pazarı 2022 yılı içerisinde küçüldü.

#1
Foto - Son birkaç yıldır akıllı telefon pazarı ve üreticilerin kazançları giderek azalıyor. Covid-19’un yayılmasından sonra gelen ve 2 yıl süren pandemi de bu durumu alevlendirdi. Tabii giderek yükselen küresel enflasyonu da unutmayalım.

Son birkaç yıldır akıllı telefon pazarı ve üreticilerin kazançları giderek azalıyor. Covid-19’un yayılmasından sonra gelen ve 2 yıl süren pandemi de bu durumu alevlendirdi. Tabii giderek yükselen küresel enflasyonu da unutmayalım.

#2
Foto - Bunun gibi birçok neden yüzünden akıllı telefon pazarı büyük bir daralmanın içine girdi. Fakat daha önemli bir neden gözden kaçırılıyor. Bu da insanların artık eskiden olduğu gibi telefonlarını yükseltmeyi istemiyor oluşu.

Bunun gibi birçok neden yüzünden akıllı telefon pazarı büyük bir daralmanın içine girdi. Fakat daha önemli bir neden gözden kaçırılıyor. Bu da insanların artık eskiden olduğu gibi telefonlarını yükseltmeyi istemiyor oluşu.

#3
Foto - Akıllı telefon pazarı geçtiğimiz yıllarda genel olarak yukarı doğru bir ivme ile giderek büyüyordu.

Akıllı telefon pazarı geçtiğimiz yıllarda genel olarak yukarı doğru bir ivme ile giderek büyüyordu.

#4
Foto - Tabii dönemsel olarak ufak gerilemeler olsa da bu ciddi küçülmelere yol açmıyordu. Fakat özellikle 2020 yılından bu güne pazar hacmi her geçen gün daralıyor.

Tabii dönemsel olarak ufak gerilemeler olsa da bu ciddi küçülmelere yol açmıyordu. Fakat özellikle 2020 yılından bu güne pazar hacmi her geçen gün daralıyor.

#5
Foto - Bir istisna olarak 2021’in ilk yarısında pandeminin etkisiyle büyük bir teknoloji satın alım çılgınlığı yaşandı. Bu nedenle 2021 1. çeyrekte yüzde 30, 2. çeyrekte ise yüzde 10’luk bir büyüme gözlemlendi. Fakat o günden beri pazar giderek daralıyor.

Bir istisna olarak 2021’in ilk yarısında pandeminin etkisiyle büyük bir teknoloji satın alım çılgınlığı yaşandı. Bu nedenle 2021 1. çeyrekte yüzde 30, 2. çeyrekte ise yüzde 10’luk bir büyüme gözlemlendi. Fakat o günden beri pazar giderek daralıyor.

#6
Foto - Öyle ki 2020 yılın içerisinde tüm çeyreklerde yüzde 1 ila 15 arasında bir küçülme yaşandı. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 10’un üzerinde şimdiyse biraz altında, yüzde 9’luk bir küçülme ile kapanmasına yol açtı.

Öyle ki 2020 yılın içerisinde tüm çeyreklerde yüzde 1 ila 15 arasında bir küçülme yaşandı. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 10’un üzerinde şimdiyse biraz altında, yüzde 9’luk bir küçülme ile kapanmasına yol açtı.

#7
Foto - Tabii burada bahsetmiş olduğumuz gibi pandemi ve küresel enflasyon gibi birçok etken olduğu doğru. Fakat arka planda kaldığı için görülmeyen küçülmenin asıl nedeni, insanların ilgisini yitirmiş olmasından kaynaklanıyor.

Tabii burada bahsetmiş olduğumuz gibi pandemi ve küresel enflasyon gibi birçok etken olduğu doğru. Fakat arka planda kaldığı için görülmeyen küçülmenin asıl nedeni, insanların ilgisini yitirmiş olmasından kaynaklanıyor.

#8
Foto - Telefon üreticilerine bireysel ve de bir bütün olarak baktığımızda da sonuç bunu gösteriyor.

Telefon üreticilerine bireysel ve de bir bütün olarak baktığımızda da sonuç bunu gösteriyor.

#9
Foto - Örneğin Samsung, S serisinde yaşadığı kaybı A serisi ile telafi ederek pazar payını yüzde 18’den 21’e çıkarmayı başardı. Apple da iPhone 13‘e olan talep nedeniyle yüzde 17 ile 2. sıraya yerleşti.

Örneğin Samsung, S serisinde yaşadığı kaybı A serisi ile telafi ederek pazar payını yüzde 18’den 21’e çıkarmayı başardı. Apple da iPhone 13‘e olan talep nedeniyle yüzde 17 ile 2. sıraya yerleşti.

#10
Foto - Fakat Xiaomi dışındaki Çinli markalara baktığımızda özellikle OPPO ve Vivo’da beklenenin aksine bir yükseliş değil, düşüş gözlemleniyor. Yani küresel olarak tüm markalar daha az satış yapıyor olsa da içlerinden bazıları bunu fırsata çevirerek pazar payını yükseltiyor.

Fakat Xiaomi dışındaki Çinli markalara baktığımızda özellikle OPPO ve Vivo’da beklenenin aksine bir yükseliş değil, düşüş gözlemleniyor. Yani küresel olarak tüm markalar daha az satış yapıyor olsa da içlerinden bazıları bunu fırsata çevirerek pazar payını yükseltiyor.

#11
Foto - Tabii yine de satış adeti tarafında büyük bir azalma mevcut. Örneğin 2021’in ilk çeyreğinde 350 milyon, ikinci çeyreğinde ise 250 milyon adete yakın sayıda akıllı telefon satıldı. Yani sadece ilk 6 ayda 600 milyon adet. Bu da aylık ortalama 100 milyona yakın bir miktar anlamına geliyor.

Tabii yine de satış adeti tarafında büyük bir azalma mevcut. Örneğin 2021’in ilk çeyreğinde 350 milyon, ikinci çeyreğinde ise 250 milyon adete yakın sayıda akıllı telefon satıldı. Yani sadece ilk 6 ayda 600 milyon adet. Bu da aylık ortalama 100 milyona yakın bir miktar anlamına geliyor.

#12
Foto - Bu yıl ise birinci ve ikinci çeyrekte toplamda 200 milyonun biraz üzerinde satış gerçekleşti. Yani aylık bazda baktığımızda 30 ila 40 milyon arasında bir satışa tekabül ediyor. Tabii 2020 yılının ilk yarısında senaryo bundan daha kötüydü. Fakat ikinci yarıda toparlamıştı. Şimdi de benzer bir tablo görmeyi bekliyoruz.

Bu yıl ise birinci ve ikinci çeyrekte toplamda 200 milyonun biraz üzerinde satış gerçekleşti. Yani aylık bazda baktığımızda 30 ila 40 milyon arasında bir satışa tekabül ediyor. Tabii 2020 yılının ilk yarısında senaryo bundan daha kötüydü. Fakat ikinci yarıda toparlamıştı. Şimdi de benzer bir tablo görmeyi bekliyoruz.

Putin'in yürüyüşü dünya gündemine oturdu! 3 yıl ömrü kaldı
Gündem

Putin'in yürüyüşü dünya gündemine oturdu! 3 yıl ömrü kaldı

Dünya Putin'in İran'a indiği anlara ait görüntüleri konuşuyor. İngiliz basını Putin'in topallayarak yürüdüğünü iddia ederken o anlar sosyal ..
Türkiye’nin 4 milyar dolar alacağı var! Bir türlü alamıyor... Yeni teklif yapıldı
Ekonomi

Türkiye’nin 4 milyar dolar alacağı var! Bir türlü alamıyor... Yeni teklif yapıldı

﻿Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Libya Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'daki ticarete ..
Döndük yine Mart ayına! 'Ayçiçek yağı 50 lira olacak'
Ekonomi

Döndük yine Mart ayına! 'Ayçiçek yağı 50 lira olacak'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ayçiçek yağında yeni bir krizin yaklaştığını ve yeni zamların geleceğini öne sürerek piyasaya korku vere..
Bu araba değil, adeta bir tank! Resmen tanıtıldı
Otomotiv

Bu araba değil, adeta bir tank! Resmen tanıtıldı

Chevrolet, 2024 model elektrikli SUV modeli olan Blazer'ı tanıttı. 557 beygir gücündeki elektrikli araç görünümü ile büyülüyor. ..
Gündeme bomba gibi düşen açıklamalar: Meral Akşener içki içmeyeni sürdü
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen açıklamalar: Meral Akşener içki içmeyeni sürdü

28 Şubat sürecinde yaşadığı bir anısını paylaşan Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, alkol almadığı için o dönemin İçişleri Bakanı olan Meral..
Kadın konuğun arkasına dikkat! Ekonomi programında skandal görüntü
Medya

Kadın konuğun arkasına dikkat! Ekonomi programında skandal görüntü

ABD'de yayın yapan CNBC televizyonundaki ekonomi programında skandal bir olay yaşandı. Canlı yayın esnasında programa katılan kadın konuğun ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23