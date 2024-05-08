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Ekonomi
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Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

2024-05-08 11:44:15
Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, balıkçılığın ana geçim kaynağı olduğu Adana Karataş’ta gerçekleştirdiği ‘Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek’ projesi ile bölge halkına yeni bir gelir alanı ve ek istihdam sağlamayı amaçlıyor.

#1
Foto - Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

Türkiye’nin enerji dönüşümüne ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla öncülük ederek enerji verimliliği ve kurumsal sosyal sorumluluklar konusunda farkındalık oluşturan Enerjisa Enerji, Karataş Belediyesi ve Karataş Su Ürünleri Kooperatifi iş birliği ile gerçekleştirdiği ‘Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek’ projesi ile döngüsel ekonominin uçtan uca düşünülmüş bir örneğini hayata geçiriyor.

#2
Foto - Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

Projede Karataş Belediyesi ve Karataş Su Ürünleri Kooperatifi iş birliği ile deniz ve limandan toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak, balık ağları ileri dönüşüm ile farklı ürünlerde girdi olarak kullanılacak.

#3
Foto - Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

Üretim aşamasında kadınların istihdam edileceği bu ürünler ile birlikte hem döngüsel ekonomi ile sürdürülebilir ve çevre dostu bir ekonomi oluşturulacak hem de enerjide tasarruf sağlayan Güneş enerjisi santrali kurulumu, kapasite geliştiren eğitim programları ve atık yönetimi çözümleri ile uçtan uca bir çözüm ortaya konulacak.

#4
Foto - Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

Karataş'ta sürdürülebilir bir balıkçılık ekosistemi yaratma hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, “Enerjisa Enerji olarak toplumsal fayda yaratacak çalışmalarımızı sürdürülebilirlik etki odağı ile geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz.

#5
Foto - Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

Paydaşlarımız ile birlikte projeyi geliştirirken odağımız bölge insanı ve yerel kalkınmaydı. Bu proje ile birlikte doğaya terk edilmiş plastiklerin ileri dönüşümü sayesinde sadece çevre dostu bir fayda elde etmiyor, yeni ve döngüsel bir ekonomi de oluşturuyoruz. Kadınlar için kapasite geliştiren ve gelir getirici bir faaliyet olması sebebiyle iş ve aile hayatında kadının görünürlüğünü artırmak konusunda da mutluluk duyuyoruz.

#6
Foto - Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

Gerçekleştirdiğimiz bu projeyi etki odaklı sürdürülebilirlik anlayışımızın bir sonucu olarak görüyoruz ve yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Karataş’ta ana geçim kaynağı olan balıkçılığın sürdürülebilir olması için önemli bir kilometre taşıdır. Adana Karataş'ta başlayan bu yolculuk, bölgedeki balıkçılığı ve genel olarak çevre bilincini güçlendirerek daha yaşanabilir bir dünya için önemli adımlar atmamıza olanak tanıyor.

#7
Foto - Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!

Herkes için daha iyi bir gelecek sağlamak adına konfor alanımızdan çıkıp var gücümüzle çalışmaya, sürdürülebilirlik etki alanlarımızı genişletmeye, gezegenimiz ve toplum için fayda sağlayan projeler için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.” dedi.

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