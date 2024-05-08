2024-05-08 11:44:15 Enerjisa Enerji’den Adana Karataş’ta sürdürülebilir balıkçılığa tam destek!
Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, balıkçılığın ana geçim kaynağı olduğu Adana Karataş’ta gerçekleştirdiği ‘Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek’ projesi ile bölge halkına yeni bir gelir alanı ve ek istihdam sağlamayı amaçlıyor.