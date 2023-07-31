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Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız

2023-07-31 11:16:46
Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız

Türkiye enerji bağımsızlığına ne kadar yakın? Körfez ülkeleri hangi enerji alanlarına yatırım yapacak? Doğal gaz ve petrol aramalarında son durum ne? Bulunan petrol ve doğal gaz ekonomiye ne zaman yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir TV programında konularla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ilişkin dikkat çeken o açıklamaları:

#1
Foto - Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız

ENERJİDE 21 YILDA ÇOK ÖNEMLİ REFORMLAR YAPILDI AK Parti iktidarları döneminde 21 yılda temelde 2 hususa dönük politikalar geliştirdik. Bunlarda bir tanesi artan talebi karşılamak. Yani arz güvenliğimizi karşılamak ve Türkiye'nin elektrik ile doğalgaz talebi geçtiğimiz 21 yıl içinde 3 katına çıktı. Diğer bir husus ise enerjide maalesef dışa bağımlılığımız var. Bunu azaltmak ile alakalı politikalarımız bu 2 temel husus çerçevesinde şekillendi. Ve enerjide 21 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli devrim niteliğinde adımlar atıldı, reformalar gerçekleştirildi. Bu dönemi 2 bölüme ayıracak olursak 2002-2016 arası ve 1. dönüşüm dönemi adını verebileceğimiz dönemde piyasa reformlarıyla enerji piyasalarının yönünü değiştirdik. Devletin rolü burada politika yapıcı, düzenleme tarafına piyasa gözetim tarafına kayarken ve kamu finansmanı farklı alanlara yönlendirilirken özel sektörün hem yabancı hem yerli yatırımcının oyuncu olduğu zamandı.

#2
Foto - Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız

2. DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI Burada yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye çekmiş olduk. Dolayısıyla 1. dönüşüm süreci esas itibarıyla piyasa dönüşümü sürecine odaklandı. 2016'dan sonra 2. dönüşüm süreci başladı. Milli enerji ve maden politikası adı altında şekillendi. Cumhuriyet tarihini en kapsamlı en bütüncül bir enerji politika vizyon belgesidir bu. Burada arz güvenliğini önceliklendirirken aynı zamanda yerlileşmeye önem verildi. Dışa bağımlılığı düşürmek içim mutlaka kendi enerjimizi kendi ekipmanımızı kendi teknolojilerimizi gerektiğini ifade ettik.

#3
Foto - Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız

Özellikle YEKA modelimizde biz sadece yenilebilir enerji kaynaklarını kaynak anlamında değil ekipman anlamında da yerlileştirme hedefi ile yola çıktık. Bugün gelinene noktada 7 yıl sonunda Türkiye güneş panellerinde yüzde 77 yerliliğe ulaştı. Rüzgar tribünlerinde yüzde 60 yerliye ulaştı. Kendi petrol ve doğalgaz aramacılığımız konusunda bir hedef ortaya koymuştuk. Bunun neticesini Sakarya Gaz Sahası'nda ve Gabar keşfi ile ortaya koyduk. Artık kendi sondaj gemilerimizle kendi sismik gemilerimizle keşiflerimizi yapar hale geldik. Ve maden tarafında da özellikle katma değerli madencilik noktasında boru sadece hammadde olarak değil borkarbür ile daha katma değerli ürün olarak satma gibi bir netice almaya başladık. Bu stratejimiz yeni dönemde de devam edecek. Artık adını milli enerji 2.0 yeni dönem ve işin özünde bütün bu arz güvenliği ve dışa bağımlılığı düşürmenin yanında aynı zamanda Paris İklim Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2053 yılında karbonnötr ekonomi hedefi doğrultusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak, artan talebi karşılamaya yönelik arz güvenliğini sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin karbonnötr ekonomi olması noktasında enerjide büyük bir dönüşüm ile yola çıkmış durumdayız.

#4
Foto - Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız

ENERJİDE ROTA "TAM BAĞIMSIZLIK" Kendi sondaj ve sismik gemilerimizle devam ediyoruz. Bütün bu 3 hususla alakalı milli enerji 2.0'da yeni dönemde ne var? Önümüzdeki 2023 - 2053 dönemindeki hedeflerimizden bir tanesi en öncelikli olan yenilenebilir enerji. Türkiye'nin bütün potansiyelini ortaya koymak ve bunu ekonomiye kazandırmak istiyoruz. İkinci husus enerji verimliliği. Enerjiyi daha verimli kullanır hale gelmemiz lazım. Üçüncü alan nükleer enerji. Sadece Türkiye için değil bütün dünya için eğer iklim değişikliği ile alakalı ciddi bir performans ortaya koymak ve bu konuda netice almak istiyorsak mutlaka nükleerin bizim enerji sepetimizin içinde yer alması gerekiyor. Bütün dünya için söylüyorum. Bizim mutlaka nükleer enerjiden elektrik üretmemiz gerekiyor. Dördüncü husus doğal gaz ve petrol. Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. sıradayız.

#5
Foto - Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE ENERJİ ANLAŞMASI 29,7 milyar dolar enerji anlaşması imzalandı. S. Arabistan ile çok ciddi enerji anlaşması gündemde. TÜRKİYE'NİN GAZ MERKEZİ OLMA HEDEFİ Enerji iş birlikleri böglesel çatışmaları da çözebilir. "HEDEFİMİZ ENERJİDE ÜRÜN BOLLUĞU" Türkiye'de doğal gaz ve elektriği bollaştırmalıyız. "FATURA YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ" Sübvansiyonlarla faturaları hafifletmeye çalışıyoruz. "ÖZ KAYNAKLARIMIZI EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ" Gabar ve Karadeniz'de ilk aşamaları tamamladık.

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