Türkiye'ye altın müjdesi

"Bilecik özellikle son yıllarda kalkınan, gelişen, sanayisi hızla büyüyen bir kent. Bilecik bir kavşak noktasında yer aldı. Ulaşım ağları açısından artık ulaşım problemimiz kalmadı. Yenişehir'e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Osmaneli üzerinden limana olan demir yolu projemiz devam ediyor. Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin pazarlara gerek ulusal pazarlara gerekse uluslar arası pazarlara çıkış noktası olarak son derece avantajlı bir noktada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken taşı mermer, toprağı seramik dedik. Ama şimdi toprağın altında bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız. Çünkü artık taşı mermer toprağı artık sadece seramik değil aynı zamanda altın olan yurdumuzun bir köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birisini inşallah yarın Söğüt'te Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olacağız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Regaip gecesini kutluyor, tebrik ediyor ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"