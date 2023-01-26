2023-01-26 18:52:12 Türkiye'ye altın müjdesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, baba ocağı Bilecik'te yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yapacağı alanda inceleme yaptı. İlk olarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, burada AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da katıldığı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15:30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan yapacağı miting ve toplu açılış alanı gezen Bakan Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.