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Enerji biriken yer neresi! İşte olası İstanbul depreminde son durum

2023-03-14 10:00:48
Enerji biriken yer neresi! İşte olası İstanbul depreminde son durum

Çifte felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen İstanbul depremiyle ilgili son durumu anlattı.

#1
Foto - Enerji biriken yer neresi! İşte olası İstanbul depreminde son durum

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 48 bini aşkın insanı hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin üzerinden 1 ay geçti. 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Birçok vatandaş, tedirgin ve endişeli. Vatandaşların birçoğu da deprem korkusundan İstanbul'u terk etmeye başladı. Peki olası İstanbul depreminde son durum nedir, enerji biriken yer neresi? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen İstanbul depremiyle ilgili son durumu anlattı.

#2
Foto - Enerji biriken yer neresi! İşte olası İstanbul depreminde son durum

''7 VE ÜZERİNDE DEPREM ÜRETECEK'' Marmara Denizi’nde oluşacak büyük depremin İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Balıkesir gibi kentleri de etkileyeceğini dile getiren Prof.Dr. Özener, şunları aktardı; “17 Ağustos’ta İzmit’teki sarsıntı Avcılar’da yıkıma yol açtı. Olası büyük Marmara depremi 200 km bir alanda yıkıcı etki yaratacak. Marmara’ya kıyısı olan kentler risk altında. Fay tek parça da kırılsa, iki parça da kırılsa 7 ve üzerinde deprem üretecek. Vakit kaybetmeden İstanbul’da 70 ile 90 bin arasında olduğu telaffuz edilen çürük yapıların güçlendirilmesi, olmuyorsa yıkılıp yeniden yapılması için enerji harcamalıyız”

#3
Foto - Enerji biriken yer neresi! İşte olası İstanbul depreminde son durum

ENERJİ BİRİKİMİNİN OLDUĞU ALANLAR NERESİ? Marmara’da enerji birikiminin olduğu alanları tek tek sıralayan Prof. Dr. Haluk Özener, “Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bir parçası olan Kuzey kol, İzmit körfezi boyunca devam edip, Adalar önünden geçerek, Marmara denizi kuzeyinden Saroz Körfezi’ne ulaşıyor. Çınarcık Körfezi ile Marmara Adası arasında kalan kısımda gerçekleşen en son büyük deprem 1776 yılında meydana geldi. Bu fay zonunda önemli ölçüde sismik enerji birikiyor. İBB’nin kent genelinde hayata geçirdiği mikro bölgeleme çalışmaları var. Fay hattına ne kadar yakınsanız, depremden olumsuz etkilenme riskiniz o derece yüksek olacak. İstanbul için Marmara kıyısına komşu alanlar, kuzeydeki yerleşim alanlarına göre daha riskli. İBB’nin Marmara’da 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre can kaybının 40 bin olacağı öngörülüyor. Ancak bu iyimser bir tahmin olarak duruyor. 7 üzeri bir depremde maalesef daha çok can kaybımız olması kaçınılmaz.” dedi.

#4
Foto - Enerji biriken yer neresi! İşte olası İstanbul depreminde son durum

LOJİSTİK HAZIRLIKLAR YETERLİ Mİ? ''İstanbul’da olası depreme yönelik lojistik hazırlıklar yeterli mi?'' sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Haluk Özener, “Olası büyük deprem sonrası İstanbul’a yardım civar kentlerden gelecek. Bu nedenle özellikle Kırklareli, Sakarya, Düzce, Edirne, Bilecik gibi kentlerde lojistik birimlerinin güçlendirilmesi önemli. Evi veya yakının evi yıkılan bir görevli ister istemez yakınlarının can derdine düşeceğinden, özellikle çevre kentlerdeki kurtarma ve gönüllülerin eğitimi ile lojistik birimlerini güçlendirilmesi çok önemli.'' ifadelerini kullandı. ''BALIKÇILAR KABLOLARI KOPARDI'' Deprem araştırmaları için Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kablolaran balıkçıların zarar verdiğini söyleyen Prof.Dr. Özener, şöyle devam etti: “Deniz tabanının bin 200 metre derinliğine bile cihazlar yerleştirildi. Ölçüm ve takip sistemleri için 70 kilometre fiber optik kablolar döşenmişti. Trolle avlanan balıkçılar ise 7 yıl önce kabloları parçaladılar, cihazlar zarar gördü. Bunun yerine Marmara Denizi içinde, Türk-Japon projesi kapsamında deniz tabanı sismometre cihazlarında depolanan bilgileri belli periyotlarda inceliyoruz. Kopan kabloların yerine günümüz teknolojisinde şamandıra şeklinde bir cihaz da konulabilir. Şamandıradaki sistem üzerinden uydu aracılığı ile aktarım yapılabilir. Ancak bu sistemin kurulması yaklaşık 1-2 milyon Euro civarında. Sistemin yeniden hayata geçmesi için sponsor arıyoruz.” ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR? Erken uyarı sistemi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Özener, “Marmara Bölgesi’nde 5’i deniz dibinde, 10 tanesi de kara da olmak üzere toplam 15 adet deprem erken uyarı istasyonu kuruldu. Bu istasyonlardaki ivme ölçer cihazları sayesinde, depremin yıkıcı dalgaları kent merkezine ulaşmadan erken uyarı veriyor. İGDAŞ şebekesine kurulan risk azaltım sistemi sayesinde 5 saniye öncesinden gaz akışı otomatik olarak kesilecek. Erken uyarı sisteminin hayat kurtaracağı gibi bir yanlış algı söz konusu. Deprem dalgaları İstanbul’a 5 saniyede ulaşacak. Erken uyarı doğalgaz, elektrik şebekeleri veya petrokimya tesisleri gibi sistemlerin durdurulması için hayati öneme sahip. Yoksa depremi 10-15 dakika önceden haber verecek sistem dünyada mevcut değil.” şeklinde konuştu.

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