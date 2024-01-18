2024-01-18 20:47:51 Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor
Endonezya'nın yeni başkenti olacak Nusantara'da inşaat çalışmaları devam ediyor.
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Endonezya'nın yeni başkenti olacak Nusantara'da inşaat çalışmaları devam ediyor.
Dünyanın üçüncü büyük adası Borneo’da bulunan Nusantara, 2024'ün sonlarına doğru Endonezya'nın siyasi merkezi olarak Cakarta’nın yerini alacak.
Yeni oluşturulan başkentteki inşaat çalışmaları görüntülendi.
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