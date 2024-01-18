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Yaşam
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Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

2024-01-18 20:47:51
Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

Endonezya'nın yeni başkenti olacak Nusantara'da inşaat çalışmaları devam ediyor.

#1
Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

Dünyanın üçüncü büyük adası Borneo’da bulunan Nusantara, 2024'ün sonlarına doğru Endonezya'nın siyasi merkezi olarak Cakarta’nın yerini alacak.

#2
Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

Yeni oluşturulan başkentteki inşaat çalışmaları görüntülendi.

#3
Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

#4
Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

#5
Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

#6
Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

#7
Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

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Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

#9
Foto - Endonezya’nın yeni başkenti inşa ediliyor

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