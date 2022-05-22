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Dünya
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Endonezya'daki yanardağda volkanik hareketlilik

2022-05-22 08:31:41
Endonezya'daki yanardağda volkanik hareketlilik

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandı.

#1
Foto - Konu ile ilgili, Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) açıklama yapıldı.

Konu ile ilgili, Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) açıklama yapıldı.

#2
Foto - Açıklamada, Merapi Dağı'ndaki hareketliliğin açıkça görülebildiği ve düşük basınç altındaki kraterden çıkan dumanın orta ila kalın yoğunlukta ve krater zirvesinin üzerinde 20-50 m yüksekliğinde beyaz olduğu belirtildi.

Açıklamada, Merapi Dağı'ndaki hareketliliğin açıkça görülebildiği ve düşük basınç altındaki kraterden çıkan dumanın orta ila kalın yoğunlukta ve krater zirvesinin üzerinde 20-50 m yüksekliğinde beyaz olduğu belirtildi.

#3
Foto - Sıcak bulutlara ek olarak, lav akışının güneybatıya doğru maksimum akış mesafesinin 10 katı olarak 2.000 metre olduğu bildirildi.

Sıcak bulutlara ek olarak, lav akışının güneybatıya doğru maksimum akış mesafesinin 10 katı olarak 2.000 metre olduğu bildirildi.

#4
Foto - O anlar kameraya yansıdı.

O anlar kameraya yansıdı.

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