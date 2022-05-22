2022-05-22 08:31:41 Endonezya'daki yanardağda volkanik hareketlilik
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandı.
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandı.
Konu ile ilgili, Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) açıklama yapıldı.
Açıklamada, Merapi Dağı'ndaki hareketliliğin açıkça görülebildiği ve düşük basınç altındaki kraterden çıkan dumanın orta ila kalın yoğunlukta ve krater zirvesinin üzerinde 20-50 m yüksekliğinde beyaz olduğu belirtildi.
Sıcak bulutlara ek olarak, lav akışının güneybatıya doğru maksimum akış mesafesinin 10 katı olarak 2.000 metre olduğu bildirildi.
O anlar kameraya yansıdı.
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