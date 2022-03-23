Ender Saraç'tan pratik ve doğal 10 öneri! Kalkanınız bağışıklığınız olsun

3- VİTAMİN D3K2 D3 vitamini yumurta sarısı, yağlı balıklar, süt ürünleri ve mantarda bolca bulunur. Aktif hale gelmesi için güneşlenmek şart. Bu arada size mesleki bir sır vereyim: Normalde ben solaryuma karşıyım, cilt kanseri riskini ve lekelenmeyi artırır ancak aralık-ocak-şubat gibi güneşsiz havalarda ilaçla tedaviye rağmen yükselmeyen D3 vitamini varsa, tahlil yaptırıp muayene ettiğim bazı hastalara 10 günde bir kısa süreli solaryum öneriyorum. Hızla D3 vitamini yükseliyor ve kişiler bir anda canlanıyor. Bu arada eskiden olmayan D3 vitamini zehirlenmesini de görmeye başladık. Uzun süreli ve yüksek doz D3 vitamini kullanıyorsanız mutlaka arada kanda D3 vitamini düzeyine baktırın. D3 vitamininin verimli kullanılmasını sağlamak için beraberinde K2 vitamini alınması gerekir. Aksi takdirde damarda ve eklemlerde kireçlenme ve böbrek taşı riski oluşabilir.