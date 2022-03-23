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Ender Saraç'tan pratik ve doğal 10 öneri! Kalkanınız bağışıklığınız olsun

2022-03-23 10:42:39
Ender Saraç'tan pratik ve doğal 10 öneri! Kalkanınız bağışıklığınız olsun

Ender Saraç'ın bağışıklığı güçlendiren sağlık önerileri merak ediliyor. Bedensel ve ruhsal açıdan yorgun olduğumuz zamanlarda bağışıklığımızın da düştüğünü hissederiz. Bu gibi durumlarda kendimizi daha iyi hissetmek ve hasta olmamak için takviyelere başvururuz. Peki, bağışıklığı güçlendirmek adına hangi takviyeleri almalıyız? İşte Ender Saraç'tan hastalıklara karşı kalkanımız olan bağışıklığımızı çelik gibi yapan 10 öneri...

#1
Foto - Hem bedensel hem de ruhsal açıdan yorulanlar bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yollarını arıyor. Bu noktada da pek çok insan, kendine iyi gelecek doğal tavsiyelere kulak kabartıyor. Ender Saraç'ın bağışıklığı güçlendirmek için önerileri ise merak ediliyor. Peki, neler tüketmemiz gerekiyor? Yanıtı Ender Saraç'tan geldi. İşte, ünlü isimden bağışıklığı çelik gibi yapan 10 öneri...

Hem bedensel hem de ruhsal açıdan yorulanlar bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yollarını arıyor. Bu noktada da pek çok insan, kendine iyi gelecek doğal tavsiyelere kulak kabartıyor. Ender Saraç'ın bağışıklığı güçlendirmek için önerileri ise merak ediliyor. Peki, neler tüketmemiz gerekiyor? Yanıtı Ender Saraç'tan geldi. İşte, ünlü isimden bağışıklığı çelik gibi yapan 10 öneri...

#2
Foto - İşte Ender Saraç'tan bağışıklığı artıracak pratik ve doğal 10 öneri... 1- MUTLAKA İYİ UYUYUN Çünkü iyi uyku hem melatonin salgılatarak hem de bedenin kendini yenilemesine imkan vererek bağışıklığı olumlu etkiliyor. Bazı ülkelerde öne çıkan pandemi döneminde uyku hormonu diye bildiğimiz melatoninin desteklenmesi fikri bana ters gelmiyor. Melatonini doğal yol ile vücuda salgılatabiliriz. En çok melatonin salgılatan gıda kızılcıktır. Daha sonra vişne, papatya, melisa, kedi otu, anason ve muz kabuğu sayılabilir. Uykuyu düzene sokmak için şekersiz kızılcık şurubu, vişne şurubu, papatya, melisa çayı ve muz kabuğu ekstresi hapları yararlı olabilir.

İşte Ender Saraç'tan bağışıklığı artıracak pratik ve doğal 10 öneri... 1- MUTLAKA İYİ UYUYUN Çünkü iyi uyku hem melatonin salgılatarak hem de bedenin kendini yenilemesine imkan vererek bağışıklığı olumlu etkiliyor. Bazı ülkelerde öne çıkan pandemi döneminde uyku hormonu diye bildiğimiz melatoninin desteklenmesi fikri bana ters gelmiyor. Melatonini doğal yol ile vücuda salgılatabiliriz. En çok melatonin salgılatan gıda kızılcıktır. Daha sonra vişne, papatya, melisa, kedi otu, anason ve muz kabuğu sayılabilir. Uykuyu düzene sokmak için şekersiz kızılcık şurubu, vişne şurubu, papatya, melisa çayı ve muz kabuğu ekstresi hapları yararlı olabilir.

#3
Foto - 2- PROPOLİS Arıların ürettiği ve bağışıklığı güçlendirdiği pek çok araştırma ile de desteklenen doğal bir ürün. Suda veya alkoldeki çözeltileri sindirim sisteminden emilebilir ve kullanılabilir hale getirir. Enfeksiyonlara karşı korunmada ve hatta tedavide etkilidir.

2- PROPOLİS Arıların ürettiği ve bağışıklığı güçlendirdiği pek çok araştırma ile de desteklenen doğal bir ürün. Suda veya alkoldeki çözeltileri sindirim sisteminden emilebilir ve kullanılabilir hale getirir. Enfeksiyonlara karşı korunmada ve hatta tedavide etkilidir.

#4
Foto - 3- VİTAMİN D3K2 D3 vitamini yumurta sarısı, yağlı balıklar, süt ürünleri ve mantarda bolca bulunur. Aktif hale gelmesi için güneşlenmek şart. Bu arada size mesleki bir sır vereyim: Normalde ben solaryuma karşıyım, cilt kanseri riskini ve lekelenmeyi artırır ancak aralık-ocak-şubat gibi güneşsiz havalarda ilaçla tedaviye rağmen yükselmeyen D3 vitamini varsa, tahlil yaptırıp muayene ettiğim bazı hastalara 10 günde bir kısa süreli solaryum öneriyorum. Hızla D3 vitamini yükseliyor ve kişiler bir anda canlanıyor. Bu arada eskiden olmayan D3 vitamini zehirlenmesini de görmeye başladık. Uzun süreli ve yüksek doz D3 vitamini kullanıyorsanız mutlaka arada kanda D3 vitamini düzeyine baktırın. D3 vitamininin verimli kullanılmasını sağlamak için beraberinde K2 vitamini alınması gerekir. Aksi takdirde damarda ve eklemlerde kireçlenme ve böbrek taşı riski oluşabilir.

3- VİTAMİN D3K2 D3 vitamini yumurta sarısı, yağlı balıklar, süt ürünleri ve mantarda bolca bulunur. Aktif hale gelmesi için güneşlenmek şart. Bu arada size mesleki bir sır vereyim: Normalde ben solaryuma karşıyım, cilt kanseri riskini ve lekelenmeyi artırır ancak aralık-ocak-şubat gibi güneşsiz havalarda ilaçla tedaviye rağmen yükselmeyen D3 vitamini varsa, tahlil yaptırıp muayene ettiğim bazı hastalara 10 günde bir kısa süreli solaryum öneriyorum. Hızla D3 vitamini yükseliyor ve kişiler bir anda canlanıyor. Bu arada eskiden olmayan D3 vitamini zehirlenmesini de görmeye başladık. Uzun süreli ve yüksek doz D3 vitamini kullanıyorsanız mutlaka arada kanda D3 vitamini düzeyine baktırın. D3 vitamininin verimli kullanılmasını sağlamak için beraberinde K2 vitamini alınması gerekir. Aksi takdirde damarda ve eklemlerde kireçlenme ve böbrek taşı riski oluşabilir.

#5
Foto - 4- ZINC (ÇİNKO) Kabak çekirdeği, kırmızı et, kabuklu tam tahıllar, Antep fıstığı, kabuklu deniz ürünleri, ay çekirdeği, badem, İzmir tulumu gibi gıdalarda bol bulunur. Kışın arada çinko desteği almak bağışıklık için yararlı olabilir.

4- ZINC (ÇİNKO) Kabak çekirdeği, kırmızı et, kabuklu tam tahıllar, Antep fıstığı, kabuklu deniz ürünleri, ay çekirdeği, badem, İzmir tulumu gibi gıdalarda bol bulunur. Kışın arada çinko desteği almak bağışıklık için yararlı olabilir.

#6
Foto - 5- C VİTAMİNİ Bağışıklık için olmazsa olmazlarımızdan biri de C vitamini. Portakal, limon, mandalina, kivi, yaz domatesi, kuşburnu, greyfurt, taze yeşillikler, çilek, ahududu, genelde bütün ekşi meyveler, yeşil biber, roka, maydanoz, tere, kuzu kulağı, çiğ ıspanak, ananas iyi kaynaklarıdır.

5- C VİTAMİNİ Bağışıklık için olmazsa olmazlarımızdan biri de C vitamini. Portakal, limon, mandalina, kivi, yaz domatesi, kuşburnu, greyfurt, taze yeşillikler, çilek, ahududu, genelde bütün ekşi meyveler, yeşil biber, roka, maydanoz, tere, kuzu kulağı, çiğ ıspanak, ananas iyi kaynaklarıdır.

#7
Foto - 6- UMCA Umca biloba bitkisinden elde edilir. Bağışıklık açısından önemli bir bitkisel kaynaktır. Afrika sardunyasından elde edilir.

6- UMCA Umca biloba bitkisinden elde edilir. Bağışıklık açısından önemli bir bitkisel kaynaktır. Afrika sardunyasından elde edilir.

#8
Foto - 7- KARA MÜRVER Koyu kırmızı mor renkte bir orman meyvesidir. Bol C vitamini içerir ve bağışıklık güçlendirir. Güçlü bir antioksidandır. Beyaz kan hücrelerini artırır.

7- KARA MÜRVER Koyu kırmızı mor renkte bir orman meyvesidir. Bol C vitamini içerir ve bağışıklık güçlendirir. Güçlü bir antioksidandır. Beyaz kan hücrelerini artırır.

#9
Foto - 8- OMEGA 3 Özellikle Covid-19 sonrası pıhtılaşma bozukluğuna karşıdır, bağışıklığı güçlendirir. Başta yağlı balıklar olmak üzere karideste hayvansal olarak omega 3 bulunur. Ceviz, keten tohumu, chia tohumu, semiz otu, haşhaş bitkisel olarak iyi kaynaklarıdır.

8- OMEGA 3 Özellikle Covid-19 sonrası pıhtılaşma bozukluğuna karşıdır, bağışıklığı güçlendirir. Başta yağlı balıklar olmak üzere karideste hayvansal olarak omega 3 bulunur. Ceviz, keten tohumu, chia tohumu, semiz otu, haşhaş bitkisel olarak iyi kaynaklarıdır.

#10
Foto - 9- EKİNEZYA Kızılderililerden günümüze kalan bağışıklığı güçlendiren bitkilerden biridir. Uzun süre yüksek dozlu kullanılmamalıdır. Kısa süreli kullanımda yararlıdır.

9- EKİNEZYA Kızılderililerden günümüze kalan bağışıklığı güçlendiren bitkilerden biridir. Uzun süre yüksek dozlu kullanılmamalıdır. Kısa süreli kullanımda yararlıdır.

#11
Foto - 10- KEKİK YAĞI İçindeki karvakrol maddesinin bakteri, virüs ve mantarlara karşı ciddi bir mücadele gücü vardır. Suya 1-3 damla katılırsa virüslerin üremesini azaltır.

10- KEKİK YAĞI İçindeki karvakrol maddesinin bakteri, virüs ve mantarlara karşı ciddi bir mücadele gücü vardır. Suya 1-3 damla katılırsa virüslerin üremesini azaltır.

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