Elektrikli otomobiller çağımızın trendleri arasında. Birçok marka bu alana yatırımlar yapmaya devam ederken altyapı konusunda da çalışmalar yapılıyor. Ancak tüm bunlara rağmen kullanıcılar elektrikli otomobillerin menzillerinden şikayetçi. Peki en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller hangileri? İşte sizin için hazırladığımız “En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!” listesi… Elektrikli otomobil dönemin trendleri arasında yerini aldı. Özellikle birçok kullanıcı bu yeni teknolojiyi deneyimlemek ve bir elektrikli otomobil sahibi olmak istiyor. Ancak iş otomobillerin menzillerine geldiğinde bu istekler biraz daha erteleniyor diyebiliriz.