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Teknoloji-Bilişim
24
En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

2024-07-21 20:31:36
En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller hangileri? İşte sizin için hazırladığımız listemiz ve detayları...

#1
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Elektrikli otomobiller çağımızın trendleri arasında. Birçok marka bu alana yatırımlar yapmaya devam ederken altyapı konusunda da çalışmalar yapılıyor. Ancak tüm bunlara rağmen kullanıcılar elektrikli otomobillerin menzillerinden şikayetçi. Peki en uzun menzile sahip elektrikli otomobiller hangileri? İşte sizin için hazırladığımız “En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!” listesi… Elektrikli otomobil dönemin trendleri arasında yerini aldı. Özellikle birçok kullanıcı bu yeni teknolojiyi deneyimlemek ve bir elektrikli otomobil sahibi olmak istiyor. Ancak iş otomobillerin menzillerine geldiğinde bu istekler biraz daha erteleniyor diyebiliriz.

#2
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Konuyla ilgili olarak birçok kullanıcı elektrikli otomobillerin şehir içi mesafeler için oldukça ideal ancak konu uzun yola çıkmak olduğundaysa tam bir dert olduğunu belirtiyor. 400 kilometreye kadar olan mesafelerde menzil sorunları pek fazla yaşanmasa da iş 700-1000 kilometrelik mesafelerde değişiyor.

#3
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Çinli üreticiler 1000 kilometre menzilleri gündemlerine almış durumdalar. Ancak Avrupalı üreticilerden henüz bu kadar iddialı bir çıkış yok. Peki şu an seri üretimde bulunan en uzun menzile sahip elektrikli otomobil hangisi? İşte litemiz:

#4
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Lucid Air – 830 KM

#5
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Mercedes EQE – 660 KM

#6
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Tesla Model S – 651 KM

#7
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Mercedes EQS Heritage Edition 580 4MATIC – 649 KM

#8
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Ssangyong Torres EVX Standart – 635 KM

#9
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

BMW İX xDrive 50 – 630 KM

#10
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range – 610 KM

#11
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Ford Mustang Mach-E – 600 KM

#12
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

BMW İ7 Pure Exellence xDrive60 – 590 KM

#13
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

BMW İ4 eDrive 40 – 590 KM

#14
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

BMW İ5 M Sport eDrive40 – 582 KM

#15
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Hyundai Ioniq 6 – 580 KM

#16
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Tesla Model 3 – 576 KM

#17
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Rivian R1S – 566 KM

#18
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Mercedes EQS – 563 KM

#19
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Tesla Model X Long Range – 560 KM

#20
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

GMC Hummer EV Edition 1 – 560 KM

#21
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Rimac Nevera – 550 KM

#22
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Cupra Born 77 – 548 KM

#23
Foto - En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller!

Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro – 542 KM

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