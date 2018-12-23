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En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya karşı gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güvenin teminatı olan güvenlik güçlerimiz, yılın en uzun gecesinde de halkın huzuru için görevini elleri tetikte sürdürüyor.

  • Güvenlik güçleri kent merkezi, kırsal alanlar ve binlerce metre yüksekteki üs bölgelerinde sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra kritik bölgelerde devriye gezerek teröristlere, kaçakçılara ve suç örgütlerine geçit vermiyor.

  • Her koşula uygun kıyafet ve teçhizatlarıyla ağır kış şartlarında da terör örgütüne darbe indiren güvenlik güçleri, operasyonlarını sürdürüyor.

  • İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da elleri tetikte nöbet tutuyor.

  • Uzman Çavuş Adem Akman, jandarma olarak her koşulda görevlerinin başında olduklarını belirterek, Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. En uzun gecede en uzun nöbeti tutmak için ellerimiz tetikte bekliyoruz. Halkımızın için rahat olsun. dedi.

  • Anadolu Ajansı fotomuhabiri Özkan Bilgin, elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçiği böyle görüntüledi:

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

  • En uzun gecede, kahramanların elleri tetikte

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