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En uykucu millet belli oldu! İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler!

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En uykucu millet belli oldu! İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler!

Dünya genelinde uyku kalitesi ve süresi üzerine yapılan araştırmalarına göre, en çok ve en az uyuyan ülkeler belli oldu. İşte o liste...

#1
Foto - En uykucu millet belli oldu! İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler!

Araştırmaya göre uyku süresi; coğrafi konum, kültürel alışkanlıklar ve gün batımına bağlı olarak değişiklik gösteriyor... Özellikle Avrupa ülkeleri erken yatma ve kaliteli uyku açısından avantajlı görünüyor. Buna karşın, bazı ülkelerde geç yatma alışkanlığı ve kısa uyku süresi dikkat çekiyor.

#2
Foto - En uykucu millet belli oldu! İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler!

İŞTE O ÜLKELER Örneğin Polonya ve Çek Cumhuriyeti, araştırmada en geç yatma saatine sahip ülkeler arasında yer aldı. Polonyalılar gece 00.55’te, Çekler ise 23.58’de yatarken, sabah 07.25 civarında uyanıyorlar. Buna karşılık, Macaristan'da insanlar gece 23.59'da yatıyor ve sabah 07.22’de uyanıyor. Bu düzen, uyku süresinin daha uzun ve kaliteli olmasına katkı sağlıyor.

#3
Foto - En uykucu millet belli oldu! İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler!

TÜRKİYE KAÇ SAAT UYUYOR? Türkiye, listede ortalama 00.59’da yatağa giren ve sabah 08.02’de uyanan ülkeler arasında yer aldı. Araştırmaya göre Türkiye’de ortalama uyku süresi 395 dakika olarak belirlendi. Bu süre, dünya geneline kıyasla ortalama bir seviyede bulunuyor.

#4
Foto - En uykucu millet belli oldu! İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler!

EN ÇOK UYUYAN VE EN AZ UYUYAN ÜLKELER Araştırmada, ülkelerin ortalama yatma saati, uyanma süresi ve toplam yatakta kalma süresi dikkate alındı.

#5
Foto - En uykucu millet belli oldu! İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler!

EN ÇOK UYUYAN ÜLKELER İşte uyku düzenine göre öne çıkan ülkeler: - Yeni Zelanda – 447 dakika (yaklaşık 7 saat 27 dakika) - Avustralya – 440 dakika - İsveç – 435 dakika - Danimarka – 434 dakika - Kanada – 431 dakika

#6
Foto - En uykucu millet belli oldu! İşte en çok ve en az uyuyan ülkeler!

EN AZ UYUYAN ÜLKELER - Japonya – 352 dakika (yaklaşık 5 saat 52 dakika) - Suudi Arabistan – 362 dakika - Filipinler – 368 dakika - Tayvan – 381 dakika - Hong Kong – 399 dakika Türkiye, 395 dakikalık uyku süresiyle listede ortalama bir konumda bulunuyor./ kaynak: ensonhaber

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