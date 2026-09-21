En uygunu bu illerde: Ucuz konutun adresi verildi

Ama ben burada özellikle şunu söylemek istiyorum: Vatandaşımız yalnızca fiyatı uygun diye ev almamalı. Bina kaç yaşında? Deprem güvenliği nasıl? İşine ulaşımı kolay mı? Tapusu ve iskânı var mı? Bunların hepsine bakmak gerekiyor. Çünkü evalırken yalnızca fiyat değil, güvenli ve rahat bir yaşam da önemli. Yatırım amaçlı ev alacak bir kişi için öncelik kira getirisi mi, gelecekteki değer artışı mı olmalı? Şenay Araç: Ben 36 yıldır gayrimenkul sektörünün içindeyim. Piyasanın yükseldiği dönemleri de durgunlaştığı dönemleri de gördüm. Bana göre yatırım yaparken hem kira getirisine hem de evin gelecekteki değerine bakmak gerekiyor.