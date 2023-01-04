2023-01-04 14:50:13 En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!
Döviz kurlarındaki dalgalanma ile ÖTV ve MTV'nin etkilediği otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışları vatandaşları zorlarken Çinli otomobil şirketinin yeni SUV aracının, önümüzdeki aylarda Türkiye'de olacağı iddia edildi. En ucuz sıfır elektrikli SUV otomobil fiyatının yaklaşık 800-900 bin arasında değiştiği Türkiye'de MG'nin yeni aracının piyasaya girmesiyle birlikte sınıfının en ucuz otomobillerinden biri olacağı belirtiliyor.