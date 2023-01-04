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Otomotiv
26
En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

2023-01-04 14:50:13
En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Döviz kurlarındaki dalgalanma ile ÖTV ve MTV'nin etkilediği otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışları vatandaşları zorlarken Çinli otomobil şirketinin yeni SUV aracının, önümüzdeki aylarda Türkiye'de olacağı iddia edildi. En ucuz sıfır elektrikli SUV otomobil fiyatının yaklaşık 800-900 bin arasında değiştiği Türkiye'de MG'nin yeni aracının piyasaya girmesiyle birlikte sınıfının en ucuz otomobillerinden biri olacağı belirtiliyor.

#1
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Türkiye'de otomobil fiyatlarının dolar kurunun da etkisiyle yüksek fiyatları ulaşması nedeniyle, araç almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle 2023 yılına girilmesiyle birçok marka fiyat güncellemesi yoluna gitse de henüz net rakamlar ortaya çıkmadı.

#2
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Öte yandan "6+6 şartı" ve MTV gibi hükümetin birçok önlem almak için üzerinde çalıştığı otomobil sektöründe, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı programda "ÖTV" ile ilgili açıklamaları vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.

#3
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin ortalama 400-500 bin lirayı gözden çıkarması gerekirken SUV ve elektrikli SUV modellerinde fiyat daha da yukarılara çıktı.

#4
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Bütçe dostu araç bulmanın neredeyse imkansız olduğu Türkiye'de, vatandaşları sevindirecek haber ise Çinli otomobil üreticisi MG'den geldi.

#5
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG’nin yeni modeli MG4 Electric'i 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de yollarda olacak.

#6
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG4 Electric, şık ve sportif gövde oranlarını korurken beş kişilik bir aile için yeterli alana sahip konforlu ve ferah bir kabin sunuyor.

#7
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Hatchbacks klasmanında yer alan ve tamamen elektrikli 2023 MG 4'ün 350-450 kilometre ortalama menzili olacak.

#8
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

2023’ün ilk çeyreğinde ülkemizde pazara girecek araç 4.287 mm uzunluğa, 1.836 mm genişliğe ve 1.504 mm yüksekliğe sahip.

#9
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Ayrıca otomobil, 50:50 ile dengeli ağırlık dağılımı, daha iyi yol tutuşu, arkadan itiş sistemi ve hızlı direksiyon tepkileri ile performanslı sürüşe imkan sağlıyor.

#10
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Yeni MG4 Electric'te 51 kWsa ve 64 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak.

#11
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Otomobil için dört tekerlekten çekiş de dahil olmak üzere birçok farklı versiyon planlanıyor.

#12
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Küçük batarya paketi 125 kW'lık (168 hp) elektrik motoruyla eşlenirken büyük batarya da 150 kW (201 hp) motora enerji sağlıyor.

#13
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG4 Electric, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden daha kısa sürede tamamlıyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

#14
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG'nin ana şirketi SAIC Motor tarafından geliştirilen ince batarya paketi 110 mm yüksekliğe sahipken, bataryaların WLTP döngüsüne göre 350 km veya 450 km elektrikli sürüş menzili sunduğu belirtildi.

#15
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG4 elektrikli hatchback'in yurt dışı fiyatı belli oldu. İngiltere'de SE ve Trophy olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılacak olan MG4'ün fiyatı 25 bin 995 sterlinden (yaklaşık 587 bin TL) başlıyor.

#16
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Elektrikli MG4'ün giriş seviyesinde 51 kWsa'lik batarya paketiyle 350 kilometre sürüş menzili sunuluyor.

#17
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG4 Trophy ise 31 bin 495 sterlinden (yaklaşık 711 bin TL) başlıyor ve 64 kWsa batarya paketiyle 435 kilometre menzil sunuyor.

#18
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG4 Electric batarya teknolojisiyle segmentinde ilk olacak. MG4 Electric’in en sihirli noktalarının başında altyapı elemanları geliyor.

#19
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG’nin MSP adını verdiği yeni mimariyi kullandığı ilk otomobili olan model, entegre hücreli batarya sistemiyle de avantajlar barındırıyor.

#20
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Daha az yer kaplama ve daha yüksek enerji yoğunluğu gibi önemli avantajlarla gelen CTP (Cell-to-pack) batarya sisteminin konumlandırıldığı modelin batarya kalınlığı 110 milimetre ile 140 milimetre aralığında değişiyor.

#21
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG’ye göre bu değer sınıfının en iyisi. MG cephesinin iki farklı kapasiteli bataryayı Avrupa pazarında sunacak.

#22
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Giriş seviyesinde 51 kWh kapasite ile gelen batarya ile otomobilin 350 kilometrelik fabrika çıkış menzil verisi söz konusu.

#23
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

450 kilometrelik değer ise 64 kWh kapasiteli ünite ile mümkün görünüyor. Otomobilin motor tarafında ise tek ve çift olmak üzere iki seçenek bizi bekliyor. Giriş seviyesinde gelen ve arka aksta konumlanan tek elektrik motoru yaklaşık 200 beygir güç üretiyor.

#24
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

Bu versiyonda 8 saniyenin altında 0-100 ve 160 km/s’lik maksimum sürat değerleri teknik tabloda. Çift elektrik motorlu ve dört tekerlekten güç aktarımlı üst kombinasyonda 450 beygire yakın güç ve 600 Nm tork gibi oldukça üst düzey rakamlar söz konusu.

#25
Foto - En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

MG cephesi bu kombinasyonda otomobilin 0’dan 100’e 3,8 saniyede erişebileceği bilgisini paylaşmış durumda.

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