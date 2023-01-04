En ucuz elektrikli SUV yakında Türkiye'de olacak!

450 kilometrelik değer ise 64 kWh kapasiteli ünite ile mümkün görünüyor. Otomobilin motor tarafında ise tek ve çift olmak üzere iki seçenek bizi bekliyor. Giriş seviyesinde gelen ve arka aksta konumlanan tek elektrik motoru yaklaşık 200 beygir güç üretiyor.