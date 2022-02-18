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Dünya
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En son Kırım’ın ilhakı öncesinde de yapılmıştı! Rusya uçak dolusu para getiriyor

2022-02-18 08:18:29
En son Kırım’ın ilhakı öncesinde de yapılmıştı! Rusya uçak dolusu para getiriyor

Rusya ile ABD arasında Ukrayna eksenli gerilimli açıklamalar sürerken Rus bankaları, ABD’deki hesaplarından nakit para çekti. Rus Merkez Bankası istatistiklerine göre ülkeye bir uçak dolusu Amerikan Doları getirildi.

#1
Foto - Batılı ülkelerin, uluslararası Para transfer sistemi SWIFT’e erişimi engelleyeceği endişesiyle sadece geçen aralıkta Rusya’ya taşınan nakit miktarı 4 milyar 970 milyon doları buldu. Rus basını, özel bankaların yurtdışındaki varlıklarını teminat göstererek ABD Merkez Bankası’ndan bu tutarı sipariş ettiğini yazdı. Dövizin 100 dolarlık banknotlar şeklinde taşındığı düşünülürse, sevk edilen paranın toplam ağırlığı 50 ton olarak hesaplandı. Bu ağırlıkta bir yükün nakliyesi için dev bir kargo uçağına ihtiyaç var.

Batılı ülkelerin, uluslararası Para transfer sistemi SWIFT’e erişimi engelleyeceği endişesiyle sadece geçen aralıkta Rusya’ya taşınan nakit miktarı 4 milyar 970 milyon doları buldu. Rus basını, özel bankaların yurtdışındaki varlıklarını teminat göstererek ABD Merkez Bankası’ndan bu tutarı sipariş ettiğini yazdı. Dövizin 100 dolarlık banknotlar şeklinde taşındığı düşünülürse, sevk edilen paranın toplam ağırlığı 50 ton olarak hesaplandı. Bu ağırlıkta bir yükün nakliyesi için dev bir kargo uçağına ihtiyaç var.

#2
Foto - Rus özel bankaları, 2014 yılında da Kırım’ın işgali sırasında benzer şekilde nakit stoklamış, o yılın mart-aralık döneminde ülkeye getirilen nakit miktarı 19 milyar dolar olmuştu.

Rus özel bankaları, 2014 yılında da Kırım’ın işgali sırasında benzer şekilde nakit stoklamış, o yılın mart-aralık döneminde ülkeye getirilen nakit miktarı 19 milyar dolar olmuştu.

#3
Foto - Öte yandan Batı ve Moskova arasında karşılık suçlamalar devam ediyor. ABD, Rusların gerçekte asker çekmediğini ve işgal tehdidinin sürdüğünü söylerken, Moskova iddiaları ‘isteri’ olarak niteleyerek “çekilmenin zaman aldığı” savunmasını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, “İşgal ihtimali hâlâ oldukça yüksek. Bunun gelecek birkaç günde olacağını hissediyorum” dedi. Rusya lideri Putin’le bir kez daha konuşmak gibi bir planı olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın işgali haklı çıkarmak için Ukrayna’yı “sahte insansız hava aracı saldırısı” hatta “kimyasal saldırı”yla suçlayabileceğini belirtti. Blinken, Rusya’nın işgal hedefleri arasında başkent Kiev’in de bulunduğunu söyledi. Moskova, Washington’un güvenlik tekliflerine verdiği yanıtı ABD Moskova Büyükelçisi John Sullivan’a iletti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yanıtta “ABD’den orta ve doğu Avrupa’daki tüm füzelerini geri çekmesinin istendiği” belirtildi. Açıklamada “ABD’nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda anlaşmaya hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız” ifadeleri kullanıldı. Bu arada Rusya, ABD’nin Moskova’daki büyükelçiliğinde görevli Müsteşar Bart Gorman’ı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Öte yandan Batı ve Moskova arasında karşılık suçlamalar devam ediyor. ABD, Rusların gerçekte asker çekmediğini ve işgal tehdidinin sürdüğünü söylerken, Moskova iddiaları ‘isteri’ olarak niteleyerek “çekilmenin zaman aldığı” savunmasını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, “İşgal ihtimali hâlâ oldukça yüksek. Bunun gelecek birkaç günde olacağını hissediyorum” dedi. Rusya lideri Putin’le bir kez daha konuşmak gibi bir planı olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın işgali haklı çıkarmak için Ukrayna’yı “sahte insansız hava aracı saldırısı” hatta “kimyasal saldırı”yla suçlayabileceğini belirtti. Blinken, Rusya’nın işgal hedefleri arasında başkent Kiev’in de bulunduğunu söyledi. Moskova, Washington’un güvenlik tekliflerine verdiği yanıtı ABD Moskova Büyükelçisi John Sullivan’a iletti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yanıtta “ABD’den orta ve doğu Avrupa’daki tüm füzelerini geri çekmesinin istendiği” belirtildi. Açıklamada “ABD’nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda anlaşmaya hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız” ifadeleri kullanıldı. Bu arada Rusya, ABD’nin Moskova’daki büyükelçiliğinde görevli Müsteşar Bart Gorman’ı sınır dışı ettiğini duyurdu.

#4
Foto - Dün sahada tansiyon oldukça yükseldi. Rus basını, Ukrayna topçusunun Donbas’taki ayrılıkçılara ateş açtığını öne sürdü. Ukrayna ordusu ise Rusya destekli güçlerin Luhansk’ta bir anaokulunu top mermisi ile hedef aldığını açıkladı. Olayda iki sivil yaralandı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski olayı “Rus provokasyonu” olarak nitelerken ateşkesi izlemekten sorumlu AGİT temas grubu, her iki tarafın da ihlallerde bulunduğunu bildirdi.

Dün sahada tansiyon oldukça yükseldi. Rus basını, Ukrayna topçusunun Donbas’taki ayrılıkçılara ateş açtığını öne sürdü. Ukrayna ordusu ise Rusya destekli güçlerin Luhansk’ta bir anaokulunu top mermisi ile hedef aldığını açıkladı. Olayda iki sivil yaralandı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski olayı “Rus provokasyonu” olarak nitelerken ateşkesi izlemekten sorumlu AGİT temas grubu, her iki tarafın da ihlallerde bulunduğunu bildirdi.

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