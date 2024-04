TASARIMDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ! Belki de daha önemlisi, 2025 yılında yenilenecek olan G-Serisi'nden neredeyse ayırt edilemez görünüyor. Mercedes tasarımda birkaç ince değişiklik yapmış, en dikkat çekici olanı siyah bir ızgara ve bazı ayırt edici, EQ'ya özel aydınlatma. Bu SUV'un ani şeklinin rüzgarı daha temiz bir şekilde kesmesini sağlamak için hafifçe yuvarlatılmış köşeler ve benzerleri gibi başka değişiklikler de var, ancak bunları fark etmek neredeyse imkansız. İşte bu noktada işler benzinle çalışan çeşitli G-Serisi modellerinden radikal bir şekilde farklılaşıyor. ENİLENMİŞ BİR MOTOR İLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR! Rivian'ın R1T ve R1S'in daha yüksek özellikli modelleri gibi, G-Serisi de SUV'un şasisine içten monte edilmiş dört elektrik motoru (her tekerlek için bir tane) tarafından güç alıyor.Bu motorların her birinin kendi iki vitesli şanzımanı, G-Serisi'nin EQ versiyonunun düşük menzil moduna sahip olmasını sağlayan seçilebilir bir redüksiyon dişli seti, düşük tutuş senaryolarında ekstra tork ve kontrol sağlıyor. Dört motorlu bir kurulum, her bir tekerlek hızı üzerinde hassas kontrol sağlayarak geleneksel kilitli diferansiyel kurulumunun yönetebileceğinden daha iyi yol tutuş yönetimi sağlıyor.