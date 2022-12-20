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Kadın - Aile
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En popüler kız erkek bebek isimleri

2022-12-20 08:03:55
En popüler kız erkek bebek isimleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın en popüler isimlerini açıkladı.

#1
Foto - En popüler kız erkek bebek isimleri

TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve 2021 yılında en çok kullanılan isimler açıklandı.

#2
Foto - En popüler kız erkek bebek isimleri

Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.

#3
Foto - En popüler kız erkek bebek isimleri

2021 yılında doğan bebeklere verilen cinsiyete göre en çok kullanılan 10 isim;

#4
Foto - En popüler kız erkek bebek isimleri

Erkek bebeklerde ilk sırada Yusuf ismi yer alırken sırasıyla Alparslan, Miraç, Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras, Ali Asaf.

#5
Foto - En popüler kız erkek bebek isimleri

Kız bebeklerde ilk sırada Zeynep ismi yer alırken sırasıyla Elif, Asel, Asya, Defne, Nehir, Azra, Zümra, Eylül, Ecrin.

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