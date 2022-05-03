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Teknoloji-Bilişim
13
En popüler internet tarayıcıları açıklandı

2022-05-03 21:23:37
En popüler internet tarayıcıları açıklandı

En çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğu belirlendi.

#1
Foto - Pazar araştırma şirketi StatCounter, dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğunu araştırdı.

Pazar araştırma şirketi StatCounter, dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcılarının hangileri olduğunu araştırdı.

#2
Foto - Yapılan araştırma sonucuna göre Google tarafından piyasaya sürülen Chrome, yıllardır olduğu gibi Nisan 2022'de de dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısıydı.

Yapılan araştırma sonucuna göre Google tarafından piyasaya sürülen Chrome, yıllardır olduğu gibi Nisan 2022'de de dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısıydı.

#3
Foto - Öyle ki kullanıcıların yüzde 66,58'i Google Chrome'u tercih ediyor.

Öyle ki kullanıcıların yüzde 66,58'i Google Chrome'u tercih ediyor.

#4
Foto - Ancak araştırmada Google Chrome'un liderliğinden çok daha önemli olan bazı noktalar var.

Ancak araştırmada Google Chrome'un liderliğinden çok daha önemli olan bazı noktalar var.

#5
Foto - Yapılan araştırmalara göre Chromium tabanlı Microsoft Edge, 2022'de dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı haline geldi.

Yapılan araştırmalara göre Chromium tabanlı Microsoft Edge, 2022'de dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı haline geldi.

#6
Foto - Kullanıcıların yüzde 10,07'lik bölümü, Nisan 2022 itibarıyla Microsoft Edge kullanmayı tercih ediyorlar.

Kullanıcıların yüzde 10,07'lik bölümü, Nisan 2022 itibarıyla Microsoft Edge kullanmayı tercih ediyorlar.

#7
Foto - Bu oran Nisan 2021'de yüzde 7,96 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu oran Nisan 2021'de yüzde 7,96 olarak kayıtlara geçmişti.

#8
Foto - Safari, Microsoft Edge'e çabuk yenildi En popüler internet tarayıcılar

Safari, Microsoft Edge'e çabuk yenildi En popüler internet tarayıcılar

#9
Foto - Nisan 2021'de dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı Apple tarafından piyasaya sürülen Safari'ydi.

Nisan 2021'de dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısı Apple tarafından piyasaya sürülen Safari'ydi.

#10
Foto - Geçtiğimiz yıl kullanıcıların yüzde 10'luk bölümü, Safari kullanıyorlardı. 2022'de ise bu durum değişti.

Geçtiğimiz yıl kullanıcıların yüzde 10'luk bölümü, Safari kullanıyorlardı. 2022'de ise bu durum değişti.

#11
Foto - Safari'nin kullanım oranı yüzde 9,62'ye geriledi. Firefox'un son dönemlerde yaptığı atılımların Safari'yi tehdit edip etmeyeceğini önümüzdeki dönemlerde daha iyi anlayacağız ancak şimdilik Edge, Safari'nin sırasını kapmış gibi görünüyor.

Safari'nin kullanım oranı yüzde 9,62'ye geriledi. Firefox'un son dönemlerde yaptığı atılımların Safari'yi tehdit edip etmeyeceğini önümüzdeki dönemlerde daha iyi anlayacağız ancak şimdilik Edge, Safari'nin sırasını kapmış gibi görünüyor.

#12
Foto - StatCounter araştırmasındaki diğer detaylara baktığımızda, Firefox'un kullanım oranının yüzde 7,87 olduğunu görüyoruz. Opera ise yüzde 2,44'lük kullanım oranı ile listenin üst sıralarını tehdit etmiyor. Piyasadaki diğer internet tarayıcılarının toplam kullanım oranları ise yüzde 3,42...

StatCounter araştırmasındaki diğer detaylara baktığımızda, Firefox'un kullanım oranının yüzde 7,87 olduğunu görüyoruz. Opera ise yüzde 2,44'lük kullanım oranı ile listenin üst sıralarını tehdit etmiyor. Piyasadaki diğer internet tarayıcılarının toplam kullanım oranları ise yüzde 3,42...

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