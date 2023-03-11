En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

DxOMark, akıllı telefonların en iyi ekranlarını belirleyerek listesini güncelledi. En iyi ekrana sahip telefon olarak Honor Magic 5 Pro seçildi ve bu cihaz, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok alanda ortalama 151 puan aldı. Listenin ikinci sırasında geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 Pro Max yer alırken, üçüncü sıra iPhone 14 Pro modeline verildi. Geçen ay tanıtılan Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) 148 puanla dördüncü, Galaxy S23 (Snapdragon) ise 148 puanla beşinci sıraya yerleşti. Akıllı telefon satın alırken ekran kalitesinin önemli bir kriter olduğunu hatırlatalım.