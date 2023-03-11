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Teknoloji-Bilişim
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En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

2023-03-11 20:39:10
En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

DxOMark, akıllı telefonların en iyi ekranlarını belirleyerek listesini güncelledi. En iyi ekrana sahip telefon olarak Honor Magic 5 Pro seçildi ve bu cihaz, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok alanda ortalama 151 puan aldı. Listenin ikinci sırasında geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 Pro Max yer alırken, üçüncü sıra iPhone 14 Pro modeline verildi. Geçen ay tanıtılan Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) 148 puanla dördüncü, Galaxy S23 (Snapdragon) ise 148 puanla beşinci sıraya yerleşti. Akıllı telefon satın alırken ekran kalitesinin önemli bir kriter olduğunu hatırlatalım.

#1
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

Dünya genelinde birçok insanın kullandığı akıllı telefonlarda, ekran kalitesi oldukça önemli bir faktördür. DxOMark, akıllı telefonların ekranlarını belirli standartlar altında test ederek, en iyi ekrana sahip olan modelleri listeledi.

#2
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

2023 yılı itibariyle, DxOMark'ın verilerine göre en iyi ekrana sahip telefon, Honor Magic 5 Pro oldu. Cihaz, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 151 puan alarak listenin zirvesinde yer aldı.

#3
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

Honor Magic 5 Pro'nun hemen ardından, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 Pro Max geldi.

#4
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

Üçüncü sırada, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14 Pro modeli yer alırken, dördüncü sırada Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) bulunuyor. Son sırada ise 148 puanla Galaxy S23 (Snapdragon) yer alıyor.

#5
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

DxOMark'ın testlerinde, ekranların parlaklığı, kontrast oranı, renk doğruluğu ve renk gamı gibi özellikler değerlendiriliyor.

#6
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

Bunun yanı sıra ekranların yansıtma özelliği, renk tonlaması ve netlik gibi faktörler de değerlendirmeye alınıyor.

#7
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

kıllı telefonların ekran kalitesi, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biridir.

#8
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

DxOMark'ın bu testleri, tüketicilere en iyi ekranı olan cihazları seçerken yardımcı olabilecek önemli bir kaynak sağlıyor.

#9
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama) Honor Magic 5 Pro – 151 puan

#10
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

iPhone 14 Pro Max – 149 puan iPhone 14 Pro – 149 puan Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 148 puan

#11
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

Galaxy S23 (Snapdragon) – 148 puan Google Pixel 7 Pro – 146 puan Galaxy S23 Plus (Snapdragon) – 146 puan

#12
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

iPhone 13 Pro Max – 145 puan iPhone 13 Pro – 144 puan Huawei Mate 50 – 141 puan

#13
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

iPhone 14 Plus – 140 puan Google Pixel 7 – 140 puan Honor Magic4 Ultimate – 140 puan

#14
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

iPhone 14 – 139 puan Oppo Find X5 Pro – 139 puan

#15
Foto - En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı

Oppo Find X5 – 138 puan iPhone 13 – 136 puan Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) – 136 puan iPhone 13 Pro – 136 puan Huawei P50 Pro – 135 puan

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