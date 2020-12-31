"En istemediği şey bir insanla karşı karşıya gelmekti"

Bu nedenle araştırmayı derinleştirdiklerini dile getiren Yasin İlemin, şöyle konuştu:"Bu kriminal inceleme, Türkiye'de ilk kez bir yaban hayatı üzerine yapılan inceleme özelliği taşıyor. İnceleme raporunda hayvanın başında ya da vücudunun başka bölgesinde barut izine rastlanmadığı yer aldı. Kaçak avcılık ülkemizde çok yaygın ve yaban hayvanları üzerine tehdit unsuru. Hayvanın arka bacağında daha önceden 2 saçma bulundu. Bu olayda vaşak ateşli silahla öldürülmemiş, araç çarpması sonucu ölmüş fakat en az bir yıl önce ateşli silahla yaralanmış. İyileşmiş ama hareketinde kısıtlama olmuş. Vücudunda saçmalarla yaşıyor. Özelikle arka bacağında olması hayvan için büyük talihsizlik çünkü vaşak karakulak gibi canlılar, arka bacakları sayesinde mükemmel bir sıçrama yeteneğine sahip. Bu şekilde avlanıyorlar. Kısıtlama nedeniyle hayvan yetersiz besleniyor. Dolayısıyla kara yolunda karşıdan karşıya geçerken de hızlı hareket edemediği için araç çarpması sonucu ölüyor." Bölgede vaşak popülasyonun çok az olmasının ölen bireyin önemini artırdığını belirten İlemin, bir yaban hayvanı üzerinde kriminal inceleme yapılmasının çok güzel bir gelişme olduğunu vurguladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yaban hayatının korunması anlamında ileriye dönük yeni projeler planladıklarını kaydeden İlemin, "Bu hayvanlar doğadaki diğer doğal avları üzerine yırtıcı, insanlara bir saldırısı yok. Maksimum 15 kilogram ağırlığındaki bir hayvanın insana saldırması söz konusu olamaz. Bu hayvanlar insanı gördüğü anda alandan uzaklaşır. Ülkemizde boz ayılar da dahil olmak üzere birçok yaban hayvanı bu davranışı gösterir. Yaban hayvanlarının en istemediği şey bir insanla karşı karşıya gelmektir. İmkan bulurlarsa tavuk gibi hayvanlara saldırabilirler. Küçükbaş sürü sahiplerinin bir çoban köpeği beslemesi karakulak ve vaşak gibi canlıları ya da kurtları bölgeden uzak tutmaya yetecektir." değerlendirmesinde bulundu.