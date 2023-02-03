En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

iQOO Z6 – 600 bin 109 puan Honor 80 – 583 bin 635 puan iQOO Z5 – 576 bin 804 puan OPPO Reno9 – 573 bin 924 puan OPPO Reno8 Pro 5G – 572 bin 819 puan Honor 70 – 551 bin 442 puan Huawei nova 10 Pro – 520 bin 818 puan Huawei nova 10 – 519 bin 046 puan realme 10 Pro+ – 508 bin 770 puan Redmi Note 12 Pro+ – 464 bin 134 puan