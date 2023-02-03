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Teknoloji-Bilişim
9
En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

2023-02-03 03:36:47
En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

Çin merkezli AnTuTu, orta fiyat ve segmente bulunan in iyi 10 Android telefonu açıkladı.

#1
Foto - En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

AnTuTu, aralık ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

#2
Foto - En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

Her geçen gün yeni bir modelin karşımıza çıktığı akıllı telefon pazarında AnTuTu gibi kıyaslama mecraları kritik bir rol oynuyor. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz.

#3
Foto - En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

Aynı zamanda söz konusu modellerin segmentindeki rakiplerine kıyasla artıları veya eksilerini görebiliyoruz. Son olarak ocak ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi belli oldu.

#4
Foto - En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

AnTuTu’nun aralık listesine bakacak olursak, ABD’li yarı iletken üreticisi Qualcomm’un önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 8’ine güç veriyor.

#5
Foto - En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

Buna göre geçen ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemcisiyle gelen iQOO Z6 oldu. Toplamda 599 bin 586 puan alan cihazı, 582 bin 614 puanlı Honor 80 takip etti.

#6
Foto - En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

Listenin üçüncü sırasında 576 bin 804 puanlı iQOO Z5 yer alırken, dördüncü sırada 573 bin 924 puanlı OPPO Reno9 karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise 572 bin 819 puanlı OPPO Reno8 Pro 5G bulunuyor.

#7
Foto - En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

İşte ocak ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

#8
Foto - En hızlı orta fiyatlı Android telefonlar açıklandı

iQOO Z6 – 600 bin 109 puan Honor 80 – 583 bin 635 puan iQOO Z5 – 576 bin 804 puan OPPO Reno9 – 573 bin 924 puan OPPO Reno8 Pro 5G – 572 bin 819 puan Honor 70 – 551 bin 442 puan Huawei nova 10 Pro – 520 bin 818 puan Huawei nova 10 – 519 bin 046 puan realme 10 Pro+ – 508 bin 770 puan Redmi Note 12 Pro+ – 464 bin 134 puan

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