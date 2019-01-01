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İslam
En havalı, en ikonik... İşte şimdiye kadar üretilen en havalı arabalar
Japon arabaları, en bilgili araba tutkunundan arabaları sadece günlük ihtiyaç olarak görenine kadar birçok insan için ayrı bir yere sahiptir.
Kaliteli, çok az bakım gerektiren, yüksek yakıt ekonomisi sunan ve az değer kaybeden araçlarıyla Japon üreticiler, endüstride kendilerine önemli bir yer edinmişlerdir.
Buna rağmen yakından ilgilenmeyen birçok insan Japonların yalnızca iyi arabalar üretmekle kalmayıp, dünyanın en havalı, en ikonik arabalarından bazılarını da ürettiklerini farketmezler.
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