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En havalı, en ikonik... İşte şimdiye kadar üretilen en havalı arabalar

  • Japon arabaları, en bilgili araba tutkunundan arabaları sadece günlük ihtiyaç olarak görenine kadar birçok insan için ayrı bir yere sahiptir.

  • Kaliteli, çok az bakım gerektiren, yüksek yakıt ekonomisi sunan ve az değer kaybeden araçlarıyla Japon üreticiler, endüstride kendilerine önemli bir yer edinmişlerdir.

  • Buna rağmen yakından ilgilenmeyen birçok insan Japonların yalnızca iyi arabalar üretmekle kalmayıp, dünyanın en havalı, en ikonik arabalarından bazılarını da ürettiklerini farketmezler.

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