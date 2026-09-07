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En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

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En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

Uluslararası askeri analiz platformu Global Firepower'ın yayınladığı 2026 yılı "Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri" raporu, askeri dengeleri altüst ederek büyük bir yankı uyandırdı. Sınır ötesindeki kusursuz operasyonları ve sarsılmaz disipliniyle dünya devlerine meydan okuyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Bordo Bereliler, listede üst sıralara adını yazdırarak tüm ülkeyi gururlandırdı. Çetin saha tecrübesi ve taktiksel üstünlüğüyle rakiplerini geride bırakan kahramanlarımız, Türk ordusunun küresel sahadaki gücünü bir kez daha tescilledi.

#1
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

Küresel savunma sanayiinde kartların yeniden dağıtıldığı 2026 yılında, askeri güç dengelerini altüst eden dev rapor nihayet yayınlandı. Uluslararası askeri analiz platformu Global Firepower, dünyanın en seçkin askeri birliklerini kapsayan "2026'nın En Güçlü Özel Kuvvetleri" listesini resmi olarak duyurdu.

#2
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

Sadece devasa bütçelerin değil; saha tecrübesi, taktiksel zeka ve çelik iradenin belirleyici olduğu bu yeni dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gururu Bordo Bereliler sergilediği performansla uluslararası savunma kulislerinde yankı uyandırdı. Sınır ötesindeki noktasal operasyonları ve yerli savunma teknolojileriyle dikkat çeken birliğimiz, dünya devlerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. Süper güçlerin beklenmedik sonuçlarla karşılaştığı ve dengelerin değiştiği bu nefes kesen listede Bordo Berelilerimiz kaçıncı sırada yer aldı? İşte Dünyanın En Güçlü Özel Kuvvetleri 2026 listesi...

#3
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

25. SOG – İSVEÇ • Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti • Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

#4
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

24. FSK – NORVEÇ • Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği • Başarı: Barışı koruma görevleri

#5
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

23. EKAM – YUNANİSTAN • Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık • Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

#6
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

22. GEO – İSPANYA • Özellik: Terörle mücadele odaklı birim • Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

#7
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

21. KOPASSUS – ENDONEZYA • Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum • Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

#8
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

20. KCT – HOLLANDA • Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman • Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

#9
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

19. BOPE – BREZİLYA • Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi • Başarı: Favela güvenlik operasyonları

#10
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

18. UNİT 777 – MISIR • Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları • Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

#11
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

17 SAT – JAPONYA • Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi • Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

#12
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

16. SSG – PAKİSTAN • Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı • Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

#13
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

15. NZSAS – YENİ ZELANDA • Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik • Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

#14
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE • Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki • Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

#15
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

13. JW GROM – POLONYA • Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı • Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

#16
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

12. GIS – İTALYA • Özellik: Terörle mücadele yetkinliği • Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

#17
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN • Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları • Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

#18
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

10. SASR – AVUSTRALYA • Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı • Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

#19
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN • Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale • Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

#20
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

8. GSG 9 – ALMANYA • Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı • Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

#21
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

7. JTF2 – KANADA • Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti • Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

#22
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

6. GIGN – FRANSA • Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri • Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

#23
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

5. SHAYETET 13 – İSRAİL • Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık • Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu

#24
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı. Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları. Bordo Bereliler, dünya çapında üst sıralarda yer alarak Türkiye'nin askeri gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu görevlerde gösterdikleri başarı ve disiplinli eğitimleri, onları yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi özel kuvvetlerinden biri yapıyor.

#25
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

3. SPETSNAZ – RUSYA • Özellik: Gerilla savaşı tekniklerinde uzman • Başarı: Çeçenistan ve Ukrayna'daki operasyonlar

#26
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık • Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma • Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği operasyonu

#27
Foto - En güçlü Özel Kuvvetler açıklandı! Bordo Berelilerimiz dünya devlerini paramparça etti

1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD • Özellik: Kara, deniz ve havada çok yönlü operasyon kabiliyeti • Başarı: Usame Bin Ladin operasyonu

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