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Ekonomi
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En düşük memur maaşı kaça yükselecek? Memur maaşı 2022 ne kadar?

2021-12-04 12:34:58
En düşük memur maaşı kaça yükselecek? Memur maaşı 2022 ne kadar?

2022 memur maaşı kaça çıkacak? 202 memura ne kadar zam gelecek? Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarına yapılacak 2022 yılı zammını merak ediyor. Memura toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı %5 zam yapılacak. Buna enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaşlarında artış söz konusu olacak. Peki 2022 memur maaşlarına ne zaman zam yapılacak? Memur zammı 2022 enflasyon farkı ne kadar?

#1
Foto - Memur enflasyon farkı 2022 ne kadar? 2022 memura enflasyon fark zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı 2022 zamlı maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar açıklandı. Kasım enflasyonu ile birlikte Haziran ayından bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 oldu.

Memur enflasyon farkı 2022 ne kadar? 2022 memura enflasyon fark zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı 2022 zamlı maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar açıklandı. Kasım enflasyonu ile birlikte Haziran ayından bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 oldu.

#2
Foto - Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı. Faruk Erdem yazısında milyonlarca kişi ilgilendiren önemli detaylar aktardı:

Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı. Faruk Erdem yazısında milyonlarca kişi ilgilendiren önemli detaylar aktardı:

#3
Foto - Enflasyon rakamları açıklandıkça emekliler ve memurlar için yapılacak Ocak zammıyla ilgili veriler de tamamlanmaya başladı. Sadece Aralık enflasyonunun eklenmesi sonucunda zam oranları kesinleşmiş olacak. Ancak 5 aylık enflasyon rakamları da bize zam oranıyla ilgili önemli ipuçları verdi.

Enflasyon rakamları açıklandıkça emekliler ve memurlar için yapılacak Ocak zammıyla ilgili veriler de tamamlanmaya başladı. Sadece Aralık enflasyonunun eklenmesi sonucunda zam oranları kesinleşmiş olacak. Ancak 5 aylık enflasyon rakamları da bize zam oranıyla ilgili önemli ipuçları verdi.

#4
Foto - SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da kesinleşmiş olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da kesinleşmiş olacak.

#5
Foto - 2022 memur enflasyon farkı ne kadar? 5 aylık enflasyon rakamına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek. Emekliler en son Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam almışlardı.

2022 memur enflasyon farkı ne kadar? 5 aylık enflasyon rakamına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek. Emekliler en son Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam almışlardı.

#6
Foto - Yüzde 10.48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerinde oluşan enflasyonu da fark olarak alıyor. 5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

Yüzde 10.48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerinde oluşan enflasyonu da fark olarak alıyor. 5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

#7
Foto - Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak. Ocak ayı ile birlikte emekliler ve memurlar ilk zamlı maaşlarını alacaklar. 2022 yılının ikinci zammı ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında oluşan 6 aylık enflasyon zam oranlarını belirleyecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak. Ocak ayı ile birlikte emekliler ve memurlar ilk zamlı maaşlarını alacaklar. 2022 yılının ikinci zammı ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında oluşan 6 aylık enflasyon zam oranlarını belirleyecek.

#8
Foto - 5 aylık enflasyon verisinden sonra memurların da maaşlarında artış meydana geldi. Yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına ilaveten 7,48 oranındaki enflasyon farkını eklediğimizde en düşük memur maaşı 5 aylık enflasyona göre 4 bin 881 liradan 5 bin 490 liraya yükselecek. Memur maaşları en son Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam görmüştü.

5 aylık enflasyon verisinden sonra memurların da maaşlarında artış meydana geldi. Yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına ilaveten 7,48 oranındaki enflasyon farkını eklediğimizde en düşük memur maaşı 5 aylık enflasyona göre 4 bin 881 liradan 5 bin 490 liraya yükselecek. Memur maaşları en son Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında zam görmüştü.

#9
Foto - Kasım enflasyonunun yüzde 21.31 olarak açıklanmasıyla yıl sonunda yüzde 20'nin üzerinde bir enflasyon tahmin ediliyor. Ortalama yüzde 24 enflasyon yıl sonunda gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zammı yüzde 14.33 olacak. Memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5+11.33 olacak. Bu da yüzde 16.33'lük zam demek.

Kasım enflasyonunun yüzde 21.31 olarak açıklanmasıyla yıl sonunda yüzde 20'nin üzerinde bir enflasyon tahmin ediliyor. Ortalama yüzde 24 enflasyon yıl sonunda gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zammı yüzde 14.33 olacak. Memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5+11.33 olacak. Bu da yüzde 16.33'lük zam demek.

#10
Foto - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin özellikle hekimleri mutlu edeceğini belirterek,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin özellikle hekimleri mutlu edeceğini belirterek, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" diye konuştu.

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