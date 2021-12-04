En düşük memur maaşı kaça yükselecek? Memur maaşı 2022 ne kadar?

Memur enflasyon farkı 2022 ne kadar? 2022 memura enflasyon fark zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı 2022 zamlı maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar açıklandı. Kasım enflasyonu ile birlikte Haziran ayından bu yana 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 oldu.