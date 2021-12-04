2021-12-04 12:34:58 En düşük memur maaşı kaça yükselecek? Memur maaşı 2022 ne kadar?
2022 memur maaşı kaça çıkacak? 202 memura ne kadar zam gelecek? Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarına yapılacak 2022 yılı zammını merak ediyor. Memura toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı %5 zam yapılacak. Buna enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaşlarında artış söz konusu olacak. Peki 2022 memur maaşlarına ne zaman zam yapılacak? Memur zammı 2022 enflasyon farkı ne kadar?