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Ekonomi
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En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

2023-06-04 14:54:50
En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

Yeni dönemde hayata geçirilecek reformlar ve emekliler, memurlar, asgari ücretliler için hazırlıklar başladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekliler, memurlar ve asgari ücrete yapılacak zamlar için Meclis'in açılmasıyla birlikte komisyonların oluşturularak ilk olarak bu konularla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi. İşte, asgari ücret, memur, emekli maaşı zammı son dakika haberi...

#1
Foto - En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

28 Mayıs 2023 günü gerçekleştirilen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Gündemde yeni kabine hangi isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Gözler bir yandan da emekliler, memurlar, asgari ücretliler maaşlarına yapılacak zamlar ile ev hanımları için atılacak emeklilik adımında.

#2
Foto - En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

Takvim'de yer alan habere göre, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, son gelişmelere dair soruları yanıtladı. Akbaşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

#3
Foto - En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

“İnşallah bütün taahhütlerimizi bir bir yerine getireceğiz. En düşük memur maaşlarının 22 bin TL net olacağıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Temmuz zammı geliyor biliyorsunuz.

#4
Foto - En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

Komisyonlarımızı oluşturacağız ve bu konuyla ilgili kanun teklifini teknik anlamda ilgili bakanlıklarla çalışıp milletvekili arkadaşlarımızla beraber Meclis'in gündemine getireceğiz. Hemen komisyondan geçirip genel kurul iradesine sunma hedefindeyiz.

#5
Foto - En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

Ev kadınlarının emeklilik hakkını düzenleyen bu manada sosyal devlet ilkesinin en güzel şekilde uygulanmasına vesile olacak perspektifi ortaya koymuştu Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle gençlerle ilgili evlilikleriyle ilgili 2 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli bir şekilde 150 bin TL evlilik kredisi verilmesi hususu, eğitim öğretimleriyle ilgili gençlerimizin desteklenmesi hususu.

#6
Foto - En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

En önemlisi her hanenin mutlaka bir istihdama kavuşması, mutlaka evine ücret maaş götürebilme imkanının ortaya koyulabilmesi gibi çok önemli reform niteliğindeki düzenlemeleri de süreç içerisinde bunların hepsini bir bir yerine getireceğiz.

#7
Foto - En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

Konuşulacak çok çok hususlar var ama önce yemin arkasından da asgari ücretle ilgili ve memur emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme öncelikli gündemlerimiz arasında. Bu perspektif artarak devam edecek. Temmuz ve ekim aylarında normalde iç tüzük hükümlerine göre Meclis'in bir ara verme dönemi bir tatil dönemi söz konusu oluyor temmuza kadar yoğun bir şekilde çalışma olacaktır. Meclis'i bekleyen ilk çalışmalara kısaca bu şekilde değinmiş olabilirim.”

#8
Foto - En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

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