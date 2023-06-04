2023-06-04 14:54:50 En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması
Yeni dönemde hayata geçirilecek reformlar ve emekliler, memurlar, asgari ücretliler için hazırlıklar başladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekliler, memurlar ve asgari ücrete yapılacak zamlar için Meclis'in açılmasıyla birlikte komisyonların oluşturularak ilk olarak bu konularla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi. İşte, asgari ücret, memur, emekli maaşı zammı son dakika haberi...