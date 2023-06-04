En düşük maaş bu kadar oluyor! AK Parti'den en net zam açıklaması

Konuşulacak çok çok hususlar var ama önce yemin arkasından da asgari ücretle ilgili ve memur emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme öncelikli gündemlerimiz arasında. Bu perspektif artarak devam edecek. Temmuz ve ekim aylarında normalde iç tüzük hükümlerine göre Meclis'in bir ara verme dönemi bir tatil dönemi söz konusu oluyor temmuza kadar yoğun bir şekilde çalışma olacaktır. Meclis'i bekleyen ilk çalışmalara kısaca bu şekilde değinmiş olabilirim.”