En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası
Giriş Tarihi:

En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

Dünya Altın Konseyi'nin 2025 raporuna göre, Polonya en büyük bireysel alıcı olurken, Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan oluşan Türk dünyası blok halinde küresel altın alımlarının neredeyse yarısını gerçekleştirdi. Türkiye, merkez bankası rezervleri içinde altının payını yüzde 50'nin üzerine çıkararak bu alanda dünyanın en güçlü stratejik stoğuna sahip ülkelerinden biri haline geldi. Raporda ayrıca, küresel resmi altın rezervlerinin toplam değerinin 4,29 trilyon avro seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

#1
Foto - En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

Yıl boyunca 123 ton net altın alımı yapılırken, en fazla alım gerçekleştiren ülkeler de belli oldu. İşte en çok altın alan merkez bankaları… Verilere göre Polonya, 2025 yılında 82,7 tonluk alımla dünyanın en büyük net altın alıcısı oldu. Polonya Merkez Bankası’nın (NBP) altın rezervleri yıl içinde hızlı bir artış göstererek 530,9 tona yükseldi.

#2
Foto - En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

Polonya Merkez Bankası, yalnızca bu ay 12 ton altın satın alarak Ekim ayından bu yana sürdürdüğü alım serisini devam ettirdi. Son alımlarla birlikte ülkenin altın rezervleri 543 tona ulaşırken, Kasım sonu fiyatlarıyla altının toplam rezervler içindeki payı yaklaşık yüzde 28 seviyesine yükseldi.

#3
Foto - En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

Polonya’nın ardından altın alımlarında öne çıkan ülkeler arasında Kazakistan ve Brezilya yer aldı. Kazakistan, yıl boyunca gerçekleştirdiği 40,97 tonluk alımla altın rezervlerini 325 tona yükseltti. Brezilya ise Eylül ve Ekim aylarında yaptığı toplam 31,48 tonluk alımla dikkat çekti. Bu alımların ardından Brezilya’nın resmi altın rezervleri 161,13 tona ulaştı.

#4
Foto - En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

Brezilya Merkez Bankası, Kasım ayında da 11 ton altın satın alarak üst üste üçüncü ayda altın alımını sürdürdü. Böylece son üç ayda yapılan toplam 43 tonluk alımla ülkenin altın rezervleri 172 tona yükseldi. Altının, Brezilya’nın toplam rezervleri içindeki payı ise yaklaşık yüzde 6 seviyesine çıktı. Çin 24,88 ton altın ekledi. Her ne kadar en çok altın alan ülke Polonya gibi görünse de alımların neredeyse yarısını (110 ton) Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan oluşan 3 Türk ülkesi yaptı. Türkiye rezervler içinde altının payı yüzde 50'yi geçen ender ülkelerden oldu.

#5
Foto - En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

2025’te merkez bankalarının en yoğun altın alımı yaptığı ay Ekim oldu. Sadece bu ayda küresel çapta 53,88 ton altın satın alındı. Küresel resmi altın rezervleri 36 bin 457 ton seviyesine ulaşırken, mevcut fiyatlarla toplam değer yaklaşık 4,29 trilyon avro olarak hesaplandı.

#6
Foto - En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

Rapora göre 2025’te en fazla altın satan ülke Singapur oldu. Singapur yıl boyunca 15,24 ton altın satışı gerçekleştirirken, Özbekistan 11,82 tonla ikinci sırada yer aldı. Altın rezervleri sıralamasında ABD, 8.133 tonla dünyada ilk sıradaki yerini korudu. ABD’yi Almanya, İtalya ve Fransa izlerken, kişi başına düşen altın rezervinde İsviçre ilk sırada yer aldı.

