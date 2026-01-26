En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası
Dünya Altın Konseyi'nin 2025 raporuna göre, Polonya en büyük bireysel alıcı olurken, Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan oluşan Türk dünyası blok halinde küresel altın alımlarının neredeyse yarısını gerçekleştirdi. Türkiye, merkez bankası rezervleri içinde altının payını yüzde 50'nin üzerine çıkararak bu alanda dünyanın en güçlü stratejik stoğuna sahip ülkelerinden biri haline geldi. Raporda ayrıca, küresel resmi altın rezervlerinin toplam değerinin 4,29 trilyon avro seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.