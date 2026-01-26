En çok altın alan ülkeler açıklandı, listeler alt üst oldu! İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

Brezilya Merkez Bankası, Kasım ayında da 11 ton altın satın alarak üst üste üçüncü ayda altın alımını sürdürdü. Böylece son üç ayda yapılan toplam 43 tonluk alımla ülkenin altın rezervleri 172 tona yükseldi. Altının, Brezilya’nın toplam rezervleri içindeki payı ise yaklaşık yüzde 6 seviyesine çıktı. Çin 24,88 ton altın ekledi. Her ne kadar en çok altın alan ülke Polonya gibi görünse de alımların neredeyse yarısını (110 ton) Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'dan oluşan 3 Türk ülkesi yaptı. Türkiye rezervler içinde altının payı yüzde 50'yi geçen ender ülkelerden oldu.