En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Transferde geç kalındığı iddiasına katılmadığını belirten Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: "Transfer sürecinde geç kalındı, kampa yetişilseydi dendi. Kampa yetiştireyim derken, gereksiz bir transfer mi yapsaydık telaşla? O telaşla ya teknik ya da ekonomik olarak kazık yiyeceksiniz. Rakiplerimizin getirdikleri, özellikle Galatasaray'ın transferleri çok yazıldı çizildi, herkes baksın, nerede o gelen yıldızlar? Belki zaman alacak, ilerde yararlanacaklar. Süper Lig'in dışında, finali Atina'da oynanacak UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu hedeflediklerini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, bu hayalini, "Biz kupayı almak istiyoruz. Yer önemli değil" sözleriyle dile getirdi. Çebi, "Real Madrid'in stadı 7 gün 24 saat çalışan bir tesis haline geldi. Siz statta böyle bir yapı düşünüyor musunuz" sorusu üzerine, "Sürekli faaliyet olması çok zor çünkü çimlerin sağlığı önemli, maç yapıyorsunuz" cevabını verdi. DURSUN BEY BEKLEMİYOR Helallik almaları lazım. Her maç sonu açıklamaya gerek yok. Trabzon Başkanı sabahı bekliyor ama G.Saray Başkanımız, saygıdeğer Dursun Bey maçın arkasından yapıştırıyor. Bunlar taraftar istedi diye yapılması doğru değil. Taraftar iyi transfer yaparsın seni sever. Eksik beğenmediği transferi yapmışsındır eleştirebilir. Ama onları mutlu etmek için yapılacak en güzel şey sahaya çıkıp övdüğü takıma top oynatmaktır.