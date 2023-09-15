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Spor
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En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

2023-09-15 14:32:25
En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair önemli açıklamarda bulundu. Başkan Çebi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer süreçleri hakkında yorumlarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri... | Beşiktaş haberleri

#1
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hürriyet'e konuştu. Ezeli rakiplerinin transferde harcamış olduğu paralar, transfer dönemi ve siyah-beyaz camiasıyla ilgili önemli ifadeler dile getiren Çebi, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Başkan Çebi'nin Hürriyet'e vermiş olduğu özel röportajadan özel satır başlıkları.

#2
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Ali Koç, G.Saray'ın yaptığı bazı transferlerin maliyetlerinin KAP'a bildirilenden farklı olduğunu iddia etti. Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı?

#3
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

İspat edecek durumda değilim ama bazı tereddütlerimiz var. Ben de duyuyorum bu iddiaları, benim de şüphelerim var ama ben bunu ispat edecek durumda değilim. Tereddüdümüz var. Bizim 5 liraya konuştuğumuz bir futbolcunun başka bir kulüple 10'a anlaşması 3 lira diye açıklanıyorsa burada bir şeyler var demektir. Bunu araştırması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Çünkü TFF'nin ana görevlerinden birisi rekabet koşullarına herkesin uymasını sağlamaktır. Yarın bir gün çift kontratlar çıkarsa ne olacak?

#4
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Bu transferleri çift kontratlar ile yapmışsanız. Paraları ödeyememezlik hasıl olur ise, Allah muhafaza! O takımlara da Allah yardım etsin. Adam dava ettiği anda UEFA bu kulüpleri men eder. Evrak konuları çok önemli konular. TFF puan silebilir, küme düşmeye kadar gider. Bu çok büyük bir risk. Ama baktığınızda bizim 4 teklif ettiğimiz oyunca başka takıma 8'e gitmiş. Bazıları sarı saçlara, kırmızı yanaklara hayranlık duyabilir. Ama bunlar sadece iddia ve benim de şüphelerim var. Ama bu böyledir diyemem, elimde delil yok.

#5
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Ezeli rakipleri ile kendilerinin yaptığı transferleri değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Bizim stratejimiz daha doğruydu" iddiasında bulunup şunları söyledi: "Rakiplerimizin bu yaz rakamsal olarak yapmış oldukları transferlerin bizim taraftarlarımızı beklentiye soktuğunu gözlemledik. Ancak taraftarlarımızın inanmasını istiyoruz ki bizim transfer politikamız, stratejimiz daha doğru. Biz ihtiyacımız olan, planımız dahilindeki çok daha doğru isimleri transfer ettik. Transfer dönemini, teknik ekibimiz ile birlikte son derece başarılı geçirdik.

#6
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Ezeli rakipleri ile kendilerinin yaptığı transferleri değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Bizim stratejimiz daha doğruydu" iddiasında bulunup şunları söyledi: "Rakiplerimizin bu yaz rakamsal olarak yapmış oldukları transferlerin bizim taraftarlarımızı beklentiye soktuğunu gözlemledik. Ancak taraftarlarımızın inanmasını istiyoruz ki bizim transfer politikamız, stratejimiz daha doğru. Biz ihtiyacımız olan, planımız dahilindeki çok daha doğru isimleri transfer ettik. Transfer dönemini, teknik ekibimiz ile birlikte son derece başarılı geçirdik.

#7
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Ahmet Nur Çebi, transferle ilgili taraftarlara şu mesajı verdi: "Taraftarlarımızdan tek istediğim şu; önlerine listeyi koysunlar. Tüm oyuncuları şöyle bir konsantrasyonla baksınlar. Tek tek orayla burayla mukayese ederek değil. Bir de yaz transferleri yaz aşkları gibidir. Çabuk söner." Çebi, "İstediğiniz tüm futbolcuları aldınız mı?" sorusuna, "Bir kontenjanımız daha olsaydı birini düşünüyordum ama 14 yabancı sayımızı kullandık. Doğru da kullandık" cevabını verdi.

#8
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Ahmet Nur Çebi, bu yıl transferde Körfez sermayesinin büyük etkisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Suudi Arabistan ve Katar inanılmaz para harcıyor. Kimle konuştuysak 'Suudi Arabistan'dan teklif bekliyoruz. Orada transfer kapansın bakalım' dedi. Bu sürecin bedeli en az 2 katı para ödemek demekti ama biz bunu yapmadık. Takım şu anda her şeyiyle hazır. 14 yabancımız tamam. En önemli şey takım olmak, bunu yapamazsanız kimi alırsanız alın!.. Ve oyuncularınızı inandırmanız, motive etmeniz lazım. Öyle basılan fahiş paralarla bu işler olmaz."

#9
Foto - En büyük açığını açıkladı! Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü...

Transferde geç kalındığı iddiasına katılmadığını belirten Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: "Transfer sürecinde geç kalındı, kampa yetişilseydi dendi. Kampa yetiştireyim derken, gereksiz bir transfer mi yapsaydık telaşla? O telaşla ya teknik ya da ekonomik olarak kazık yiyeceksiniz. Rakiplerimizin getirdikleri, özellikle Galatasaray'ın transferleri çok yazıldı çizildi, herkes baksın, nerede o gelen yıldızlar? Belki zaman alacak, ilerde yararlanacaklar. Süper Lig'in dışında, finali Atina'da oynanacak UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu hedeflediklerini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, bu hayalini, "Biz kupayı almak istiyoruz. Yer önemli değil" sözleriyle dile getirdi. Çebi, "Real Madrid'in stadı 7 gün 24 saat çalışan bir tesis haline geldi. Siz statta böyle bir yapı düşünüyor musunuz" sorusu üzerine, "Sürekli faaliyet olması çok zor çünkü çimlerin sağlığı önemli, maç yapıyorsunuz" cevabını verdi. DURSUN BEY BEKLEMİYOR Helallik almaları lazım. Her maç sonu açıklamaya gerek yok. Trabzon Başkanı sabahı bekliyor ama G.Saray Başkanımız, saygıdeğer Dursun Bey maçın arkasından yapıştırıyor. Bunlar taraftar istedi diye yapılması doğru değil. Taraftar iyi transfer yaparsın seni sever. Eksik beğenmediği transferi yapmışsındır eleştirebilir. Ama onları mutlu etmek için yapılacak en güzel şey sahaya çıkıp övdüğü takıma top oynatmaktır.

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