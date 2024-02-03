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Spor
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Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

2024-02-03 00:32:42
Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Açık ara bence dünyanın en kötü zeminleri Türkiye'de. Futbolcu kardeşlerim adına üzgünüm" dedi.

#1
Foto - Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, Sivasspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

#2
Foto - Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

Ev sahibi takım, bu sonuçla puanını 30'a çıkardı ve 10. sırada yer aldı. 29 puanlı Sivasspor ise 11. basamakta bulunuyor.

#3
Foto - Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından şunları dedi: Bu rezalet sahada top oynamaya çalışan 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum. Devletimiz çok güzel statlar inşa ediyor, Allah razı olsun ama futbolun oynanacağı yer sahanın içidir, zemindir. Açık ara bence dünyanın en kötü zeminleri Türkiye'de. Futbolcu kardeşlerim adına üzgünüm. Futbolcularım da rakip futbolcular da böylesine kötü bir zeminde ellerinden geleni yaptı. Ülke futbolu adına çok üzgünüm, böylesi kötü zeminde futbol oynayan futbolcu arkadaşlarım için çok üzgünüm.

#4
Foto - Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, kaybedilen iki puandan dolayı üzgün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

Gerçekçi olmak gerekirse bu maçla alakalı söylemek istediğim şey, ülkenin başkenti, öylesine güzel bir şehir, böyle kötü bir zemin. Kimse kusura bakmasın, rezalet bir zemin. Haftalardır, burada oynamaya çalışan iki tane Ankara'nın en önemli kulübü var ve hala bir çözüm üretilmiyor. Statlar çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun ama futbol oynanacağı yer zemin. Böyle kötü zeminlerde kapanmaya çalışan sıkı çalışan bu ligde, çünkü kolay maçlar yok rakiplerinde ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Oyunu hızlandıramadık zeminden dolayı olduğunu düşünüyorum. Oyunu hızlandıramadığımız dönemlerde aslında pozisyon üretebilirdik. Birazcık daha formasyonel saha içinde dağılımı daha iyi olsaydı üçüncü bölgede, etkin çözümleri için aslında çalışmıştık ama olmadı. Maçın sanki hakkı da beraberlikti çünkü son dakikada Sivas'ta geldi. Üzgünüm. Ne yazık ki ön blokta yer almak için fırsatlar geliyor elimize bunları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek değerli ama ben beraberlikten hiçbir zaman mutlu olmadığımı daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda söylemiştim. Kaybeden 2 puandan dolayı üzgünüm.

#6
Foto - Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

Oyuncuların rakip takım oyuncuları hepsini sahada bu futbol oynanamayacak kadar kötü zeminde futbol oynamaya çalışan bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum.

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