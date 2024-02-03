Emre Belözoğlu'ndan zemin eleştirisi: Şaşkına çeviren olay ve sözler! Ateş gibi uyarılar…

Gerçekçi olmak gerekirse bu maçla alakalı söylemek istediğim şey, ülkenin başkenti, öylesine güzel bir şehir, böyle kötü bir zemin. Kimse kusura bakmasın, rezalet bir zemin. Haftalardır, burada oynamaya çalışan iki tane Ankara'nın en önemli kulübü var ve hala bir çözüm üretilmiyor. Statlar çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun ama futbol oynanacağı yer zemin. Böyle kötü zeminlerde kapanmaya çalışan sıkı çalışan bu ligde, çünkü kolay maçlar yok rakiplerinde ekmeğine yağ sürmüş oluyor. Oyunu hızlandıramadık zeminden dolayı olduğunu düşünüyorum. Oyunu hızlandıramadığımız dönemlerde aslında pozisyon üretebilirdik. Birazcık daha formasyonel saha içinde dağılımı daha iyi olsaydı üçüncü bölgede, etkin çözümleri için aslında çalışmıştık ama olmadı. Maçın sanki hakkı da beraberlikti çünkü son dakikada Sivas'ta geldi. Üzgünüm. Ne yazık ki ön blokta yer almak için fırsatlar geliyor elimize bunları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek değerli ama ben beraberlikten hiçbir zaman mutlu olmadığımı daha önce yapmış olduğumuz toplantılarda söylemiştim. Kaybeden 2 puandan dolayı üzgünüm.