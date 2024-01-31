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Spor
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Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil... İtiraf ettiler: Dert yandılar! Yanlış değildi...

2024-01-31 12:42:27
Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil... İtiraf ettiler: Dert yandılar! Yanlış değildi...

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hayatında birçok şey yaşadığını bazı insanları da hayatından çıkardığını söyledi.

#1
Foto - Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil... İtiraf ettiler: Dert yandılar! Yanlış değildi...

Emre Belözoğlu, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden, kariyer hedeflerine, 3 Temmuz sürecinden, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasına kadar birçok konu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil... İtiraf ettiler: Dert yandılar! Yanlış değildi...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi iki güçlü başkanla çalıştığını vurgulayan Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:

#3
Foto - Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil... İtiraf ettiler: Dert yandılar! Yanlış değildi...

"Hiç kimseye kırgınlığım yok. Bu kadar uzun da değil hayat. Sonuçta profesyonel kararlar alınıyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Ali Koç'la yaşanmışlıklarımız, hatıralarımız var. Anlaşamadığımız yerler de olmuştur ama birbirimizi gördüğümüzde Ali Başkan'la da Aziz Başkan'la da sarılırız, oturur konuşuruz. Bayramlarda, kandillerde mesajlaşırız, acılarımızı da güzel günlerimizi de konuşuruz. Benim için büyük üzüntüler var ama kariyerimde hiçbir zaman Fenerbahçe'nin yeri olmayan üzüntüler bunlar. Birazcık daha bireyselleştirdiğimiz ilişkilerimde beni çok büyük gama, hayal kırıklığına uğratan insanlar var. Hayat bazen insanların altını çizer, bazen de üstünü çizer. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Koç benim için altı çizilenlerdendir ama üstünü çizdiğim çok insan da var. Üstünü çizdiklerim artık hayatımda olmayacak."

#4
Foto - Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil... İtiraf ettiler: Dert yandılar! Yanlış değildi...

Emre Belözoğlu, sportif direktörlüğü döneminde takıma dahil olan yıldız futbolcu Mesut Özil'le ilgili de şunları belirtti:

#5
Foto - Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil... İtiraf ettiler: Dert yandılar! Yanlış değildi...

"Ben elimdeki maddi güçle, maksimum katkı neyse yaparım. Mesut Özil'in geleceğine kimse inanmıyordu ama Sayın Başkanla ve benle görüştükten sonra ailesiyle birlikte geldi. Hala Türkiye'de yaşıyor. O gün Mesut geldiğinde herkes havalimanında karşılamaya geldi. Mesut'un başarısız olduğunu da kimse söyleyemez. Elinden geleni yaptı. Büyük fotoğraf da o günkü şartlar itibarıyla Mesut Özil transferi yanlış değildi."

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