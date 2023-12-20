Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

"Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Kendisinin bahsettiği olaydan sonra bugüne kadar 14 maçıma birinci hakemlik yaptı. Hiçbir olayımız olmadı, hiçbir şey yaşanmadı. Biz hayır olan şeyleri hatırlamaya çalışıyoruz, bize kin olarak gelecek olayları unutmaya gayret eden bir insanım. Hayatım boyunca hep aksiyonun içinde anlık kararlar alarak ne yazık ki kötü çocuk oldum. Ben hiç plan yaparak maça çıkmadım. Beni seven veya sevmeyen herkes bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim, kimseyi kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak biri değildir."