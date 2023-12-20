2023-12-20 16:11:15 Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'in saldırıyla ilgili Hürriyet'e verdiği röportajda "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi." sözlerine cevap verdi. Belözoğlu, Meler'den birçok kez özür dilediğini ancak karşılığı olmadığını dile getirdi.