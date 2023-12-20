  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Fiyat artıyor, tanesi 5 lira keyfim yerinde' demişti! Yumurta çiftliği açan Coşkun Sabah'tan şok karar

Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

Tek tek sıralandı! İşte 2023 yılında en çok konuşulanlar

Avrupa ülkesinden akılalmaz çıkış: ABD Türkiye yüzünden F-35'lerimizi rehin aldı, bize vermiyor

Bunu da gördük! Ekrem’in yeni reklam malzemesi Şehit

NASA paylaştı! Uranüs hiç bu kadar yakından görülmemişti

ABD ve İsrail'in gözü kulağı Tekirdağ semalarında! Tamı tamına 24 saattir Bayraktar TB3'ü takipteler, hala havada

Tartışma çıkartacak karar verildi! Yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeni karar resmen duyuruldu! Toplu ulaşımı ücretsiz kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar dikkat

Türkler Almanya'dan sonra rotayı oraya çevirdi! Çalışmak için akın akın gidiyorlar! Aylık kazançları dudak uçuklatıyor
Spor
9
Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

2023-12-20 16:11:15
Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'in saldırıyla ilgili Hürriyet'e verdiği röportajda "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi." sözlerine cevap verdi. Belözoğlu, Meler'den birçok kez özür dilediğini ancak karşılığı olmadığını dile getirdi.

#1
Foto - Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının bitimiyle birlikte sarı - lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, olayın ardından ilk röportajını Hürriyet Gazetesi'ne vermişti.

#2
Foto - Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

Halil Umut Meler, röportajında, "Beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?" ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Meler'in Hürriyet Gazetesi'ne verdiği özel röportajın ardından basın açıklaması yaptı. Meler'den özür dilediğini ifade eden Emre Belözoğlu, kamuoyunda kendisinin 'kötü çocuk' ilan edildiğini dile getirdi.

#4
Foto - Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

İşte Belözoğlu'nun sözleri;

#5
Foto - Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

"Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Kendisinin bahsettiği olaydan sonra bugüne kadar 14 maçıma birinci hakemlik yaptı. Hiçbir olayımız olmadı, hiçbir şey yaşanmadı. Biz hayır olan şeyleri hatırlamaya çalışıyoruz, bize kin olarak gelecek olayları unutmaya gayret eden bir insanım. Hayatım boyunca hep aksiyonun içinde anlık kararlar alarak ne yazık ki kötü çocuk oldum. Ben hiç plan yaparak maça çıkmadım. Beni seven veya sevmeyen herkes bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim, kimseyi kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak biri değildir."

#6
Foto - Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

"Kötü çocuk biz oluyoruz. Problem yok. Benim çekinecek hiçbir şeyim olmadı hayatta. Benim annem, benim yüzümden çok sıkıntı çekti. Sorumluluklarımız var. Gerçekler konuşulmadığında endişelerim ortadan kalkıyor."

#7
Foto - Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

"Maçtan bir gün önce mecbur kaldığım için bu konuşmayı yapıyorum. Haklının acelesi yok. Maçla ilgili çok konuşacak bir şey olmadığını ve üzgün olduğumu söyledim ama çok karşılığı olmadı sanırım. Ben olayı duyduğumda soyunma odasındaydım. Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade ettim. Takımım adına kendisinden 3-4 kere özür diledim. Kendisi de bugün yapmış olduğu ifade de üzülerek söylüyorum kendisini ele verdi."

#8
Foto - Emre Belözoğlu’ndan akılalmaz çıkış: Tartışma çıkartacak karar verildi: Yeni görüntüler resmen duyuruldu...

"Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Bizim de hatamız varsa hiçbir zaman özür dilemekten geri durmadık. Orada beni kimse durdurmadı. Ben bir şey yapmak istersem kimse beni tek koluyla durduramaz. Bunu geçmişte hata yapmış birisi olarak söylüyorum."

Erdoğan
Gündem

Erdoğan "Bedelini ağır öderler" demişti... MOSSAD ne mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MOSSAD'ın, Hamas üyelerine suikast hazırlığı yaptığı iddiaları için “Bedelini ağır öderler” demişti. Çekya basını İsr..
Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Gündem

Meral Akşener'e bir şok daha! O kurumu 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti

Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde PORTAŞ üzerinden yapılan ihalelerde yaşanan usulsüzlükler belgeleri ile gün yüzüne çıkarılmıştı. Sayıştay r..
Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek
Aktüel

Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek

Somali’de yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen nehir taşkınları, ülkede büyük sellere sebep oldu. 2,5 milyon kişinin sellerden etkilendiği..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok uyarı: 31 Aralık 21.30'da bunu yapın! Yapmazsanız öyle şeyler olacak ki...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok uyarı: 31 Aralık 21.30'da bunu yapın! Yapmazsanız öyle şeyler olacak ki...
Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı
Ekonomi

Çökertemediniz gitti! Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı

Dört yıldır Türkiye’nin ekonomisinin çökmek üzere olduğu yalanıyla laf kalabalığı yapan Daron Acemoğlu yine kafayı çıkardı...
100 milyon dolarlık 'kıyamet sığınağı'... Önce Zuckerberg, şimdi de Bezos: Milyarderler neye hazırlanıyor?
Gündem

100 milyon dolarlık 'kıyamet sığınağı'... Önce Zuckerberg, şimdi de Bezos: Milyarderler neye hazırlanıyor?

Dünyanın en zengin isimleri, dolar milyarderlerinin peş peşe 'kıyamet sığınağı' hazırlığı içine girmeleri akıllarda soru işaretine neden old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23