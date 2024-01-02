Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Emre Belözoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Tabi dışarıya çıkmasından dolayı takım olarak, ben takımın başındaki teknik adam olarak mutlu olduğumu söylemek zorundayım. Çünkü ben kulübüm şu anki süreçte önderliğini yapan kişilerden birisi olarak sayın başkanın dışarıda olması benim oyuncularımı da motive edecektir. Daha sonra hukuk anlamında süreç nasıl ilerler bilmiyorum. Herkesin hukuka saygı duyması gerektiğine inanıyorum ve Türkiye'deki hukuk sistemine güveniyor ve inanıyorum. O konuyla alakalı bunu söyleyebilirim ama Halil hoca ile alakalı olan süreç çok sıcak ve çok yakın. Çok kontrollü biri değilimdir aslında ama konuşurken cümlelerimi kontrollü seçmek istersem, kendisini bana karşı o röportaja motive eden neydi? Bana karşı o röportajı organize eden neydi? Bunu düşünürse, kim onu bu röportaja yönlendirdi, kim onu bu röportaja ittiyse? Onu sevmeyen dünyadaki bütün insanlar toplansa ancak ona bu kadar zarar verebilirdi. Çok kötü bir yönetim, çok kötü bir iletişim stratejisi kendisi adına yapıldı. Ve o gün söylediğim gibi bir kez daha üzerek söylüyorum kendisini ele vermiş oldu. Ben kendisinden ya da diğer hakem meslektaşlarına karşı da duygum, samimi bir şekilde söylüyorum aynı hiçbir şekilde kendisine bir art niyetli yaklaşımım olmadı.