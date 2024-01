Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Fenerbahçe'nin kendisine haksızlık yapmadığını söyleyen Belözoğlu, şunları dedi: Bana birçok konuda haksızlık yapıldı ama bu konuda haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü ben futbolu bıraktım, Başkan Ali Koç beni sportif direktörlük pozisyonuna beni getirdi. Fenerbahçe benim gönlümdeki en büyük takım olması itibariyle onu düşündüğümde kulübün işleyişinde de önemli bir görev verdi sonrasında Erol Hoca'nın ayrılmasına yönetim kararı verdikten sonra beni hocalık görevine istediğini söyledi. Ben bu kadar bana verilmiş görevlerden sonra ayrılmama binaen bana haksızlık yapıldı demem. Onu işte devamlı böyle açıklama yapan insanlar yaparlar o tercihlerini insanların değerlendirirken bunları konuşmaktan geri durmazlar ama ben bana hiçbir zaman haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. "Yeniden Fenerbahçe'nin hocası olacağımı düşünüyorum" Belözoğlu, Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi. Şu an Ankaragücü'nün başında olmaktan dolayı çok mutluyum. Ankara'yı her anlamda çok sevdik. Oğlum, Ankaragücü'ne tutkuyla bağlı. Görevim itibarıyla burada her şeyi yapmak için çalışıyorum. İyi bir ekibimiz ve iyi bir oyuncu grubumuz da var. Burada güzel şeyler başaracağız. Fenerbahçe'de zaten teknik direktörlük, sportif direktörlük ve futbolculuk yaptım. Bir gün tekrar olursa yine mutlu olurum. Sportif direktörlüğü de isteyerek yapmamıştım. Beni sahanın içi motive ediyor. Bir gün yeniden Fenerbahçe'nin hocası olacağımı düşünüyorum. Olmazsa da hayatın sonu değil benim için.