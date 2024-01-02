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Spor
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Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

2024-01-02 01:00:49
Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bir gün yeniden Fenerbahçe'nin hocası olacağımı düşünüyorum. Olmazsa da hayatın sonu değil benim için" dedi.

#1
Foto - Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Fenerbahçe'de başlayan daha sonra ise Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu, bu sezonunun başında turuncu-lacivertli takımdan ayrılarak Ankaragücü'nün başına geçmişti.

#2
Foto - Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Başkent ekibiyle birlikte Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 20 puan toplayarak 11. sırada bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyeri adına çarpıcı açıklamalara imza attı. "Çok iyi de değilim, kötü de değilim" Futbol Plus'a konuşan Belözoğlu, sözlerine şu şekilde başladı: Herkesin her dilde ilk öğrendiği kelime 'nasılsınız?' Karşı tarafa nezaketen genelde sorulan ama samimi bir şekilde cevabı belki önemsenmeyen en önemli soru. Çok aslında parçalı bulutlu. Çok iyi de değilim, kötü de değilim. Hayatımda beni tanıyan herkes bilir ki çok şükür edeceğim konu var hayatımda ama bir o kadar da mesleğimiz gereği getirmiş olduğu yoğunluk, stres bazen kaldırılabilir bazen kaldırılamaz hale gelmesinden dolayı kendimi kötü hissettiğim parçalı bulutluyum ya İstanbul'un, Ankara'nın son dönemindeki havası gibiyim. Bir iyiyim, bir kötüyüm ama ailem, yakın dostlarım, arkadaşlarım onların varlığı benim için yeterlice sevinmem adına, mutlu olmam adına önemli sebepler.

#3
Foto - Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Ankaragücü'nde mutlu olduğunu belirten Emre Belözoğlu, şunları dedi: İşim de Ankaragücü. Ailenin en yeni, en genç üyesi olarak o camianın içinde olmaktan dolayı mutluyum. Takım biraz daha skorları elde etse oyunsal gelişmeler var. Kötü de gitmiyor skorlar da çok kötü gitmiyor ama malum süreçler. Birazcık yaşadığım son haftadaki kulübün yaşamış olduğu süreçler bizi birazcık üzdü. Olayların istenmeden de içinde yer almamız, klasik bir benim hikayemin karşılığı Türk futbolunda. Yorucu olmaya başladı belki ondan dolayı biraz parçalı bulutluyum ama yine de samimi sorun için teşekkür ediyorum. Cevabım biraz parçalı bulutlu.

#4
Foto - Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Faruk Koca hakkında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, şu sözleri sarf etti: Tabii ben öncelikle sürecin bu şekilde ilerlemesinden, Türk futbolunun bununla meşgul olmasından, Faruk Koca'yı birebir tanımış, başkanımızı bire bir bilen biri olarak olayların içinde ne yazık ki en ön safhada yer almasından, bu kırmızı çizgilerin onun tarafından aşılmasından dolayı üzüntümü, rahatsızlığımı dile getirerek başlayayım senin soruna. Kendisini tanıyorum, gerçekten de iyi bir insan olduğunu gördüm, zaman geçirdik beraber. O da üzüntüsünü ve pişmanlığını bu olayın içinde bu şekilde aktör olarak yer almasından üzüntüsünü dile getirdi. Bugün gelinen noktada aslında Türk futbolunda hiç alınmamış bir şekilde ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Tahkim süreçleri devam edecek, bir de bunun hukuk anlamında sosyal tarafı var. Başkanımız yani iki haftaya yakın süredir hapisteydi, tahliye edildi kendisi.

#5
Foto - Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Emre Belözoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Tabi dışarıya çıkmasından dolayı takım olarak, ben takımın başındaki teknik adam olarak mutlu olduğumu söylemek zorundayım. Çünkü ben kulübüm şu anki süreçte önderliğini yapan kişilerden birisi olarak sayın başkanın dışarıda olması benim oyuncularımı da motive edecektir. Daha sonra hukuk anlamında süreç nasıl ilerler bilmiyorum. Herkesin hukuka saygı duyması gerektiğine inanıyorum ve Türkiye'deki hukuk sistemine güveniyor ve inanıyorum. O konuyla alakalı bunu söyleyebilirim ama Halil hoca ile alakalı olan süreç çok sıcak ve çok yakın. Çok kontrollü biri değilimdir aslında ama konuşurken cümlelerimi kontrollü seçmek istersem, kendisini bana karşı o röportaja motive eden neydi? Bana karşı o röportajı organize eden neydi? Bunu düşünürse, kim onu bu röportaja yönlendirdi, kim onu bu röportaja ittiyse? Onu sevmeyen dünyadaki bütün insanlar toplansa ancak ona bu kadar zarar verebilirdi. Çok kötü bir yönetim, çok kötü bir iletişim stratejisi kendisi adına yapıldı. Ve o gün söylediğim gibi bir kez daha üzerek söylüyorum kendisini ele vermiş oldu. Ben kendisinden ya da diğer hakem meslektaşlarına karşı da duygum, samimi bir şekilde söylüyorum aynı hiçbir şekilde kendisine bir art niyetli yaklaşımım olmadı.

#6
Foto - Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Fenerbahçe'nin kendisine haksızlık yapmadığını söyleyen Belözoğlu, şunları dedi: Bana birçok konuda haksızlık yapıldı ama bu konuda haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü ben futbolu bıraktım, Başkan Ali Koç beni sportif direktörlük pozisyonuna beni getirdi. Fenerbahçe benim gönlümdeki en büyük takım olması itibariyle onu düşündüğümde kulübün işleyişinde de önemli bir görev verdi sonrasında Erol Hoca'nın ayrılmasına yönetim kararı verdikten sonra beni hocalık görevine istediğini söyledi. Ben bu kadar bana verilmiş görevlerden sonra ayrılmama binaen bana haksızlık yapıldı demem. Onu işte devamlı böyle açıklama yapan insanlar yaparlar o tercihlerini insanların değerlendirirken bunları konuşmaktan geri durmazlar ama ben bana hiçbir zaman haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. "Yeniden Fenerbahçe'nin hocası olacağımı düşünüyorum" Belözoğlu, Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi. Şu an Ankaragücü'nün başında olmaktan dolayı çok mutluyum. Ankara'yı her anlamda çok sevdik. Oğlum, Ankaragücü'ne tutkuyla bağlı. Görevim itibarıyla burada her şeyi yapmak için çalışıyorum. İyi bir ekibimiz ve iyi bir oyuncu grubumuz da var. Burada güzel şeyler başaracağız. Fenerbahçe'de zaten teknik direktörlük, sportif direktörlük ve futbolculuk yaptım. Bir gün tekrar olursa yine mutlu olurum. Sportif direktörlüğü de isteyerek yapmamıştım. Beni sahanın içi motive ediyor. Bir gün yeniden Fenerbahçe'nin hocası olacağımı düşünüyorum. Olmazsa da hayatın sonu değil benim için.

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