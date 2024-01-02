Emre Belözoğlu'dan 2021 için gündeme oturacak çıkış: Bana haksızlık yapılmadı!

Başkent ekibiyle birlikte Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 20 puan toplayarak 11. sırada bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyeri adına çarpıcı açıklamalara imza attı. "Çok iyi de değilim, kötü de değilim" Futbol Plus'a konuşan Belözoğlu, sözlerine şu şekilde başladı: Herkesin her dilde ilk öğrendiği kelime 'nasılsınız?' Karşı tarafa nezaketen genelde sorulan ama samimi bir şekilde cevabı belki önemsenmeyen en önemli soru. Çok aslında parçalı bulutlu. Çok iyi de değilim, kötü de değilim. Hayatımda beni tanıyan herkes bilir ki çok şükür edeceğim konu var hayatımda ama bir o kadar da mesleğimiz gereği getirmiş olduğu yoğunluk, stres bazen kaldırılabilir bazen kaldırılamaz hale gelmesinden dolayı kendimi kötü hissettiğim parçalı bulutluyum ya İstanbul'un, Ankara'nın son dönemindeki havası gibiyim. Bir iyiyim, bir kötüyüm ama ailem, yakın dostlarım, arkadaşlarım onların varlığı benim için yeterlice sevinmem adına, mutlu olmam adına önemli sebepler.