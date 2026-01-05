  • İSTANBUL
Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi
Seyfullah Maden

Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

Küresel eşkıya ABD, dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku hiçe sayarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu askeri operasyonla kaçırdı.

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela'da halk Maduro için sokaklara indi

Küresel haydutluk dünya genelinde büyük tepkiye neden olurken, emperyalist uşakları operasyonu meşrulaştırmak için saçma sapan bahaneler ileri sürmeye başladı. Bazı Türk televizyonları da “Venezuela’da yaşayan Türk” diye canlı yayına FETÖ firarisi çıkarıp Maduro aleyhine konuşması için alan açtılar.

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela'da halk Maduro için sokaklara indi

FETÖ firari olduğu iddia edilen şahıs Maduro’dan herkesin nefret ettiğini ve Venezuela halkının ABD’nin operasyonunu desteklediklerini ileri sürdü. Ancak başkent Karakas’ta on binlerce insan sokağa inerek ABD’nin operasyonunu lanetlediler.

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela'da halk Maduro için sokaklara indi

ABD hükümetinin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürmesi, Venezuela'nın başkenti Karakas’ta protesto edildi.

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela'da halk Maduro için sokaklara indi

Nicolas Maduro'nun oğlu Venezuela Ulusal Meclisi üyesi Nicolas Maduro Guerra'nın çağrısıyla bir araya gelen Maduro destekçileri, pankartlar ve bayraklarla kent merkezinde yürüyüş düzenledi.

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela'da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

Foto - Emperyalist uşaklarının bahanelerine kulak asmayın… Venezuela’da halk Maduro için sokaklara indi

İşte başkentten görüntüler...

