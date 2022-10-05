Emlakçılardan uyarı üstüne uyarı! Bu haber tüm kiracıları ilgilendiriyor

Bazı mülk sahiplerinin konut eksikliğini fırsatçılığa çevirdiğini ifade eden Mevlüt Oral, “Kiralık ev konusu, Türkiye’nin kanayan yarası. Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da sıkıntı var. Kira fiyatlarının yüksek olmasının tek sebebi ev sahipleri değil. Çünkü inşaat maliyetleri çok arttı. Yeterli inşaat olmadığından konut açığı yaşandığından fırsatçılık yapanlar oluyor. Her gün bana, ‘Biz 800 TL kira veriyordum, ev sahibi 3,5 bin TL kira yapmak istiyor’ diye şikayet geliyor. Devletin açıkladığı gibi ev sahipleri kirayı en fazla yüzde 25 arttırabilirler. Bunun dışında bir artış mahkemeye dahi gitse değişmeyecek. Ev sahibi kiracısını çıkartırsa ya kendisi ya da birinci derece ailesi oturabilecek. Mal sahibi kiracıyı mahkeme kararı ile çıkartırsa evini 3 sene boyuncu kiraya veremiyor. Eğer bu kurala uymazlarsa ağır cezai işlemler uygulanıyor. 800 TL’ye kiraya verdiğiniz evden 3,5 bin TL kira istiyorsanız, 5,5 bin TL ile geçinen bir vatandaş bu kirayı nasıl verecek? Kiracılar oturdukları kira fiyatının yüzde 25 zammını ev sahibinin hesabını yatırsınlar. Eğer daha fazla bir artış isteniyorsa mahkemeye gitsinler, hukuk gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.