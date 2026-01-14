  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Emirhan İlkhan, Roma’yı yaktı
Giriş Tarihi:

Emirhan İlkhan, Roma’yı yaktı

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Torino deplasmanda karşılaştığı Roma'yı milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın 90. dakikadaki golüyle 3-2 yenmeyi başardı.

#1
Foto - Emirhan İlkhan, Roma’yı yaktı

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda oynanan maçta Roma ile Torino kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Torino deplasmanda karşılaştığı Roma'yı 90. dakikada milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın attığı golle 3-2 mağlup etti.

#2
Foto - Emirhan İlkhan, Roma’yı yaktı

Torino'nun gollerini 35 ile 52. dakikalarda Che Adams ve 90'da Emirhan İlkhan attı. Roma'nın sayıları ise 46'da Mario Hermoso ve 81'de Antonio Arena'dan geldi.

#3
Foto - Emirhan İlkhan, Roma’yı yaktı

Bu sonuçla Torino adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Torino çeyrek finalde Inter ile mücadele edecek.

#4
Foto - Emirhan İlkhan, Roma’yı yaktı

