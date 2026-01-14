Emirhan İlkhan, Roma’yı yaktı
İtalya Kupası Son 16 Turu'nda oynanan maçta Roma ile Torino kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Torino deplasmanda karşılaştığı Roma'yı 90. dakikada milli futbolcu Emirhan İlkhan'ın attığı golle 3-2 mağlup etti.
Torino'nun gollerini 35 ile 52. dakikalarda Che Adams ve 90'da Emirhan İlkhan attı. Roma'nın sayıları ise 46'da Mario Hermoso ve 81'de Antonio Arena'dan geldi.
Bu sonuçla Torino adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Torino çeyrek finalde Inter ile mücadele edecek.
