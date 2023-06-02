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Spor
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Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

2023-06-02 08:42:58
Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası gündeme oturdu. İddialarla ilgili Dilmen'den açıklama geldi.

#1
Foto - Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden isimler arasında, eski futbolcu Mesut Özil ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de yer aldı.

#2
Foto - Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Özil ve Dilmen Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçaktan inişte karşıladı.

#3
Foto - Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen ile diyaloğu sosyal medyaya çarpıtarak aktarılmıştı.

#4
Foto - Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Gündemden düşmeyen Rıdvan Dilmen ile ilgili bu kez 'başkanlık' iddiası sosyal medyayı salladı.

#5
Foto - Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ünlü yorumcu, hakkında son dönemde çıkan TFF Başkanlığı ve yöneticiliği haberleriyle ilgili konuştu.

#6
Foto - Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle: "Merhaba arkadaşlar Sezon hemen hemen bitti. Ben de sezonu kapadım ve tatile çıktım Dolayısıyla çok önemli bir konu olmazsa yorum yazamayacağım! Bazı yerlerde, bazı şeyler konuşulup yazılıyor! Ben, kendimle ilgili bir gelişme olursa siz değerli takipçilerimle paylaşırım! TFF Başkanlığı veya TFF yöneticiliği gibi söylentiler tamamen spekülasyon ve gerçek dışıdır! Ben, futbolu çocukluğumdan beri OYUN olarak gördüm! Rabbim de bana ödül olarak yetenek verdi Önce sporcu, şimdi de futbol yorumcusu olarak hayatıma şükrederek ve mutlu şekilde devam ediyorum. Dolayısıyla TFF seçimleriyle uzaktan, yakından bir ilgim yoktur; ilgisi ve beklentisi olanların sorunudur! Ben, Allah nasip ederse sizlerle ekranlarda ve bu sayfamda futbol oyununu konuşmaya devam edeceğim. Tüm futbolseverlere BARIŞ içinde günler dilerim Sağlıklı günler..."

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