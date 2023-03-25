2023-03-25 10:03:33 Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Emekli milyonlarca vatandaşa çifte müjde geldi. Emekli zammı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseldi. AK Parti düzenlemenin haftaya Meclis'te yasalaşacağını açıkladı. Böylece 2023 Ocak emekli zammı öncesi 3500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yasal düzenleme sonrası kümülatif olarak yüzde 114'ün üzerinde zam almış olacak. Emekli maaşı zammı düzenlemesinden EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan emekli bayram ikramiyeleri de açıklandı Buna göre emekliler 2 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli SSK'lı ve Bağ-Kur'lu milyonları ilgilendiren ödeme takvimi...