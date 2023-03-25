Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkmasıyla birlikte diğer emeklilerin tepki gösterdiği ve bu konuda bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soruya, “Hayır. 5 bin 500 TL iken de aynı durum vardı. 3 bin 500 TL iken de aynı durum vardı. O zaman niye tepki göstermediler” dedi.