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Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

2023-03-25 10:03:33
Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli milyonlarca vatandaşa çifte müjde geldi. Emekli zammı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseldi. AK Parti düzenlemenin haftaya Meclis'te yasalaşacağını açıkladı. Böylece 2023 Ocak emekli zammı öncesi 3500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yasal düzenleme sonrası kümülatif olarak yüzde 114'ün üzerinde zam almış olacak. Emekli maaşı zammı düzenlemesinden EYT'liler de faydalanacak. Öte yandan emekli bayram ikramiyeleri de açıklandı Buna göre emekliler 2 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli SSK'lı ve Bağ-Kur'lu milyonları ilgilendiren ödeme takvimi...

#1
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. En düşük emekli maaşı için müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, 5500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 7500 TL olacağını açıkladı. Düzenlemeden emeklilik başvuru yapmış bütün EYT'liler de faydalanacak.

#2
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK Sabah'ın haberine Emekliye zam konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, geçici işçilere kadro verilmesi ve emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltilmesini içeren 18 maddelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı.

#4
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkarılacağı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, “Bu düzenlemeden hem Bağ-Kur, hem SSK’lılar, hem de bu sene emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olmasını planladığımız 2 milyon 250 bin vatandaşımız faydalanacak.

#5
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EYT kapsamında giren vatandaşlarımızdan yoğunlukla 5 bin 500 TL emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da emekli maaşlarının rakamı 7 bin 500 TL’ye çıkmış olacak.

#6
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bu çerçevede 11 milyona yakın vatandaşımızın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz.

#7
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ama 6 milyona yakın kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. Diğerleri 7 bin 500 TL altında kim varsa 7 bin 500 TL alacak” dedi.

#8
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkmasıyla birlikte diğer emeklilerin tepki gösterdiği ve bu konuda bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soruya, “Hayır. 5 bin 500 TL iken de aynı durum vardı. 3 bin 500 TL iken de aynı durum vardı. O zaman niye tepki göstermediler” dedi.

#9
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ Öte yandan dün ikinci bir basın toplantısı daha düzenleyen Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, Ramazan Bayramı’ndaki emekli ikramiyelerinin 2 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de bu yasa teklifine ekleyeceklerini duyurdu.

#10
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor.

#11
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli zammı düzenlemesi sonrası zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor. Burada Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erkene çekilerek yapılması da gündemde yer alıyor.

#12
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

İŞTE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ Ödemeler erkene alınmazsa; SSK'lı emekliler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında zamlı maaşlarını alacak. Zamlı emekli maaşları için ödeme takvimi:

#13
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi... Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

#14
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

#15
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.

#16
Foto - Emekliye zam ve ikramiye müjdesi! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALACAK? Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında, Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alacak. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılacak.

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