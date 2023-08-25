Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: 2 Bakanlık harekete geçti

Aynı ayda ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayında bir ara zam ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Böylece en düşük aylık alanlar a 2 bin lira ek ödeme yapılmıştı. Taban aylığın altındaki tüm maaşlar 7.500 TL'ye tamamlanıyor.