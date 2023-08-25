2023-08-25 16:55:21 Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: 2 Bakanlık harekete geçti
SSK, Bağ-Kur emekli zammı düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatını verdi. Emekli maaşı için çalışmalar başladı. Orta Vadeli Plan ve bütçe disiplini konusunda yol haritasının netleşmesi sonrası 2 Bakanlık harekete geçti. Milyonlarca emekli Temmuz ayında enflasyon ve refah payı artışı aldı. Emekli maaşı düzenlemesi için oransal artış ve seyyanen zam masaya geldi. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar açısından yeni bir çalışma yapılıyor. Bu noktada birkaç formül masada bulunuyor. Emekliye zam nasıl olacak? İşte detaylar...