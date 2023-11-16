Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Eşim de ben de emekliyim. Her birimizin adına birer ev var. İki ev de muafiyet kapsamında mı? Evin birinde oturuyor, diğerinden kira geliri elde ediyorsanız vergisini yatırmanız gerekiyor. Ancak birinde oturup diğeri ise boş duruyorsa muafiyet uygulanır. İndirimden yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konutun olması gerekiyor.