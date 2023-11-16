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Ekonomi
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Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

2023-11-16 10:28:37
Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Emekli milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 14 milyon vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksitinin kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu yıl emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanıp emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibariyle emlak vergisinden muaf olacak. İster nisanda isterse aralıkta emekliliğe hak kazanılmış olsun muafiyet aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren geçerli olacak.

#1
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Bu yıl emekli olan EYT'liler Ocak 2024 itibarıyla emlak vergisinden muaf olacak. Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Muafiyet için belediyeye yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor

#2
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Vergi muafiyeti için brüt 200 metrekareyi aşmayan konutta kendisinin oturma zorunluluğu bulunmuyor. Kiraya vererek oturduğu evin kirasını karşılayan, çocuğunu oturtan da yararlanabiliyor.

#3
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Arsa, arazi, işyeri geliri olmayanların yararlanacağı emlak vergisi muafiyeti için belediyeye yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Emekli olup sürekli ikâmet edelin tek yazlık için de vergi ödenmeyecek.

#4
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

EYT'liler bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmadıysa gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamayacak.

#5
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Emlak vergisi muafiyetinden, ev hanımı, şehit yakını, gazi, engelli vatandaşlar ile tek konutun yanında gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri olanlar da yararlanıyor.

#6
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Emlak vergisi muafiyetine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: Eylül ayında EYT kapsamında emekli aylığım bağlandı. Kasım ayında ödeme yapmam gerekiyor mu?

#7
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Bu yılın emlak vergisini yatırmanız gerekiyor. Sadece bir eviniz varsa muafiyetiniz 2024 yılında başlayacak.

#8
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Vergi muafiyeti için oturduğunuz evin bağlı olduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeniz gerekiyor. Ayrıca tarımsal ve mesleki, konut ya da işyeri, mevduat, faiz, ücret gelirinizin olmaması gerekiyor.

#9
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Ev vergisi borcu olan ev satılabilir mi? Yeni alınan konutun emlak beyannamesi ne zaman verilir?

#10
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Satacak kişinin tapu devri işleminden önce vergi borcunu yatırması gerekiyor.

#11
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Emlak vergisi dahil tüm borçlar satıcıya ait olup satış sırasında ödeme yapılabiliyor. Yeni ev alan tapuyu aldıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname vermeli. Örneğin bu yıl nisanda alındıysa 31 Aralık 2023'e kadar bildirim yapılmalı.

#12
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Eşim de ben de emekliyim. Her birimizin adına birer ev var. İki ev de muafiyet kapsamında mı? Evin birinde oturuyor, diğerinden kira geliri elde ediyorsanız vergisini yatırmanız gerekiyor. Ancak birinde oturup diğeri ise boş duruyorsa muafiyet uygulanır. İndirimden yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konutun olması gerekiyor.

#13
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

İstanbul Şişli'de kirada oturuyorum, Ankara'da kirada olan evim için vergi ödeyecek miyim? Brüt 200 metrekareyi geçmiyorsa vergi ödemeyeceksiniz. Ankara'daki eviniz ister kirada olsun isterse boş dursun vergi alınmıyor. Aile bireylerinden biri kira ödemeden oturuyorsa yine muafiyet uygulanıyor.

#14
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Oturduğum konut kardeşimle ikimizin adına. Ben emekliyim, muafiyetten yararlanabilir miyim? Muafıyetten hisseniz oranında yararlanabilirsiniz. Kardeşiniz çalıştığı için kendi hissesi oranında vergi ödemek durumunda. Kat irtifakı tapusu olanlar diğer koşulları yerine getiriyorsa vergi ödemez.

#15
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

İki tane dükkânım var ancak şu anda boşta. Oturduğum ev vergi muafiyeti kapsamında mı? Faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Gelir getirmeyen arsa, işyerine sahip olanlar emlak vergisinden yararlanabilir.

#16
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

EYT kapsamında emekliliğe hak kazanandan dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanıyor mu? Dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar yararlanabilir. Emlak vergisi muafiyetinden 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri de yararlanıyor.

#17
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

Antalya'da yazlığa yerleştim. İzmit'teki evimde kızım kira vermeden oturuyor. Ödemem var mı? Tek mesken için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Yazlık evini sürekli kullanan (ikâmet zorunlu) muafiyeti bu evi için kullanabilir ancak başka bir evi varsa orası için yararlanamaz.

#18
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

#19
Foto - Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

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