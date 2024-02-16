Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Emekli milyonlarca vatandaşa ek ödeme müjdesi geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 37,57 olan artış oranı 11,68 puan refah payı ile birlikte yüzde 49,25'e çıkartıldı. Böylece hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlenmiş oldu. Emeklilerin hesaplarına Ocak ayı maaş günlerinde yüzde 37,57'lik artış yansıtıldı. 11,68 puanlık fark ve 10 bin lira taban maaşa tamamlayan destekler ise yasal düzenleme sonrasında Şubat ayı başında yatırıldı. Böylece toplamda ödenen miktar yüzde 49,25 zam üzerinden oldu. Şimdi Şubat maaşlarını almaya hazırlanan emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu e-Devlet sisteminde yeni maaşları güncelleyerek yayımladı. Böylece emekliler bu yıl 6 ay boyunca alacakları yüzde 49,25 artırılmış maaşlarını ve yeni ek ödemelerini görebiliyorlar. Öte yandan emekli ikramiyeleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte şubat ayı sonrası emeklinin hesabına yatacak olan bayram ikramiyeleriyle ilgili tüm detaylar...