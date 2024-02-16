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Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

2024-02-16 11:08:36
Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Emekli milyonlarca vatandaşa ek ödeme müjdesi geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 37,57 olan artış oranı 11,68 puan refah payı ile birlikte yüzde 49,25'e çıkartıldı. Böylece hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlenmiş oldu. Emeklilerin hesaplarına Ocak ayı maaş günlerinde yüzde 37,57'lik artış yansıtıldı. 11,68 puanlık fark ve 10 bin lira taban maaşa tamamlayan destekler ise yasal düzenleme sonrasında Şubat ayı başında yatırıldı. Böylece toplamda ödenen miktar yüzde 49,25 zam üzerinden oldu. Şimdi Şubat maaşlarını almaya hazırlanan emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu e-Devlet sisteminde yeni maaşları güncelleyerek yayımladı. Böylece emekliler bu yıl 6 ay boyunca alacakları yüzde 49,25 artırılmış maaşlarını ve yeni ek ödemelerini görebiliyorlar. Öte yandan emekli ikramiyeleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte şubat ayı sonrası emeklinin hesabına yatacak olan bayram ikramiyeleriyle ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükselerek memur emeklisi zam oranına eşitlendi. Ocak emekli maaşı ve maaş farkları hesaplara yattı. SGK e-Devlet'te yeni maaşları güncelledi. Yeni maaşlar hesaplarda görülüyor.

#2
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Sabah'a göre; Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılan ek artışla yüzde 49,25 zam aldı. Ancak farklar Şubat ayında yatırıldı. SGK e-devlette yeni maaşları güncelledi. Yeni maaşlar hesaplarda görülüyor. e-Devlet'te bir de ilave fark eklendi. Peki bunun anlamı ne? Emekliler yeni maaşları için nereye bakacak? İşte detaylar...

#3
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 37,57 olan artış oranı 11,68 puan refah payı ile birlikte yüzde 49,25'e çıkartıldı.

#4
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Böylece hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlenmiş oldu.

#5
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Şimdi Şubat maaşlarını almaya hazırlanan emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu e-Devlet sisteminde yeni maaşları güncelleyerek yayımladı. Böylece emekliler bu yıl 6 ay boyunca alacakları yüzde 49,25 artırılmış maaşlarını ve yeni ek ödemelerini görebiliyorlar.

#6
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Zaten SSK'lılar için ödemeler şubat ayının 17'sinde Bağ-Kur'lular için de 25'inde başlayacak. e-Devlet sisteminde ayrıca yapılan fark ödemeleri de yer aldı. Emekliler maaşlarındaki bu ilave artışı da merak ediyor. İşte adım adım maaşları öğrenme yolu…

#7
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

BİRİNCİ ADIM: "4 (A-B-C) emekli aylık bilgisi bölümüne girilecek. Burada detay kısmına tıklandığında karşınıza, "Aylık tutar", "Birikmiş aylık tutar" ve "ek ödeme" bölümleri çıkıyor. Maaşı taban maaşın altında olanlar için ise "5510/ Ek 19 destek ödemesi" kısmı da bulunuyor. Şimdi bunlara tek tek bakalım.

#8
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Aylık tutar: Buradaki rakam sizin kök maaşınızı ifade ediyor. Bundan sonra yapılacak tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak. Temmuz ayında yapılacak artış oranı bu rakama eklenecek.Ek ödeme: Buradaki rakam sizin kök maaşınızın yüzde 4'ünü gösteriyor. Bu rakam kök maaşınıza eklenerek bankaya yatırılacak.

#9
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Birikmiş aylık tutar: Buradaki rakam sizin Ocak ayından oluşan 11.68 puanlık refah payı ilavenizi gösteriyor. Bu rakam şubat ayında yatırıldığı için açtığınız hesaplamada görülüyor. Bu fark size ödendiği için bankaya kök maaş ve ek ödemeniz yatırılacak

#10
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

İKİNCİ ADIM: 4( A-B-C) emekli aylık ödeme bilgisi bölümüne girilecek. Burada Şubat ayı içinde size yapılan ödemelerin detayları görülüyor. "Net aylık tutar", "Aylık tutar", " Ek ödeme" ve "Birikmiş ödeme tutar" bölümlerini göreceksiniz. Ayrıca maaşınızdan bir kesinti (ilaç-hastane) varsa onu da göreceksiniz. Şimdi bu kalemlerin de detaylarına sırayla bakalım...

#11
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Net aylık tutar: Burada sizin Şubat ayı içinde aldığınız toplam ödeme bilgisi yer alıyor. Buna göre kök maaşınız, ek ödemeniz ve Şubat ayı başında yatırılan Ocak ayına ait 11.68 puanlık farkın toplamı burada görülüyor. Burada görülen rakam size bu ay ödenmiş yada ödenecek rakamdır, maaşınız değildi.

#12
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Aylık tutar: Buradaki rakam sizin kök maaşınızı gösteriyor. Bu rakam ek ödemesiz aylığınız. Tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak.Ek ödeme: Sizin kök maaşınızın yüzde 4'ü alınarak ek ödeme olarak gösteriliyor. Bu rakam kök maaşınıza eklenerek bankaya yatırılacak.

#13
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Birikmiş ödeme tutarı: Buradaki rakam sizin Ocak ayından oluşan 11.68 puanlık refah payı ilavenizi gösteriyor. Bu rakam şubat ayında yatırıldığı için açtığınız hesaplamada görülüyor. Bu fark size ödendiği için bankaya kök maaş ve ek ödemeniz yatırılacak. Şubat ayında yapılan tüm ödemeler burada görülüyor.

#14
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

BİRİNCİ ADIM: *4 (A-B-C) emekli aylık bilgisi *Kök maaş bilgisi *Eke ödeme bilgisi *5510/ Ek 19 destek ödemesi

#15
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

İKİNCİ ADIM: *4( A-B-C) emekli aylık ödeme bilgisi *Net maaş *Ek ödeme *Hesaba yatacak para *5510/ Ek 19 destek ödemesi

#16
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

e-Devlet'te yer alan bölümlerden birisi de çalışanların emekli olduklarında alacakları tahmini emekli maaşını hesaplatabilecekleri alan. Buraya gireceğiniz bilgiler sonrasında kaç lira emekli maaşı alabileceğiniz tahmini olarak hesaplanıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yaptığınız sorgu. Burada 'Bugün emekli olsam kaç lira alırım' sorusu soruluyor. O yüzden emekli olacağınız tarihte hesaplamalar daha farklı olacaktır.

#17
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Enflasyon, aylık bağlama oranları, bu sürede yapılan zam ve refah payı artışları sizin alacağınız aylığı değiştirecektir.

#18
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

ŞUBAT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

#19
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Emeklilerin maaşları değişik tarihlerde ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur'da tahsis numarasının son rakamına göre günler belirleniyor. Buna göre SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alırken Bağ-Kur emeklileri 25'i ile 28'i arasında alıyor. Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Ödeme tarihleri şöyle belirleniyor.

#20
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

#21
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

#22
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

#23
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

BAYRAM İKRAMİYESİ DETAYI Öte yandan Noyan Doğan emeklileri kapsayan bayram ikramiyesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

#24
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

2023 yılında tüm emekliler 9 bin lira ikramiye aldı. Şimdi ise 2024 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde artışa gidilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması yönünde talebi olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan,“Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz” açıklamasını yaptı.

#25
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

2024 yılında bayram ikramiyeleri, 9 Nisan Ramazan Bayramı ve 15 Haziran Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Eğer ikramiyeler artacaksa 31 Mart yerel seçimlerinden önce çalışmanın tamamlanması lazım ki, 9 Nisan Ramazan Bayramı öncesine, yani nisan ayının ilk haftasına yetişsin. Malum bunun için yasa hazırlanması, tasarının Meclis’te görüşülmesi ve ardından da onaylanıp, yasalaşması gerekiyor.

#26
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Peki, ikramiyeler ne kadar artacak? Çeşitli senaryolar var. Kimileri 5’er bin liradan 10 bin lira olur diyor, kimileri bunun da üzerinde rakamlar telaffuz ediyor. Açıkçası ben bu rakamlara çıkılacağını zannetmiyorum.

#27
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Neden mi? İki nedeni var. Birincisi, sene başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geçmiş enflasyondan kaynaklı yüzde 37.57 zam oranı yüzde 49.25’e yükseltildi. İkinci neden ise Kurban Bayramından hemen sonra emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacakları zam oranları belli olacak.

#28
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

Tahminlere göre de 2024’ün ilk yarısında enflasyon yüksek seviyeye çıkacak sonrasında da düşmeye başlayacak ve yılsonunda yüzde 36 seviyesinde tamamlayacak. Bu da şu anlama geliyor ki, emeklilerin, 2024 Temmuz zamları enflasyona bağlı olarak yüksek olacak. Tüm bunları alt alta koyduğumda benim tahminim,

#29
Foto - Emekliye şubat sonrası ek ödeme müjdesi! Müjde geleceğine kesin gözüyle bakılıyor: Rakam açıklandı hesaba yatacak

2.000 lira olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artarak, 3.000 liraya çıkacak ve 2024 yılında emekliler bayram ikramiyesi adı altında 6.000 TL alacak.

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