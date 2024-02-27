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Ekonomi
6
Emekliye görülmemiş fırsat! Bunu yapanın maaşı katlanacak

2024-02-27 22:06:43
Emekliye görülmemiş fırsat! Bunu yapanın maaşı katlanacak

Emekli maaşını artırmak isteyen emekliler için bu fırsatlara dikkat.

#1
Foto - Emekliye görülmemiş fırsat! Bunu yapanın maaşı katlanacak

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu düşünenler için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yeni bir formül geliştirildi. ￼Bu formül, emekli maaşlarını artırmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

#2
Foto - Emekliye görülmemiş fırsat! Bunu yapanın maaşı katlanacak

2023 yılının yıllık ve 6 aylık enflasyon oranlarının 3 Ocak 2024’te netleşmesiyle birlikte, memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu zam kararı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de geçerli oldu ve aradaki fark eşitlenerek aynı oranda zam almaları sağlandı. Böylece taban emekli maaşı miktarı da 10 bin TL olarak belirlendi.

#3
Foto - Emekliye görülmemiş fırsat! Bunu yapanın maaşı katlanacak

Emeklilik döneminde daha rahat bir yaşam sürmek isteyenler için maaş miktarının yaşam standartlarını karşılaması önemli. Bu nedenle doğru finansal planlama ve yatırımlarla maaşları artırılabiliyor.

#4
Foto - Emekliye görülmemiş fırsat! Bunu yapanın maaşı katlanacak

Emekli maaşlarının artırılması için bazı yöntemler bulunuyor. Bunlar arasında, prime esas kazancın yüksek olması, brüt maaşın asgari ücretin üzerinde tutulması, isteğe bağlı sigorta ödemesiyle primlerin yüksekten ödenmesi, çift sigortalılık ile hem SSK hem de Bağ-Kur kapsamında prime esas kazançların yüksek tutulması gibi etkenler yer alıyor. Emekli maaşlarının hesaplanmasında ise üç farklı yöntem bulunuyor.

#5
Foto - Emekliye görülmemiş fırsat! Bunu yapanın maaşı katlanacak

Özellikle çalışma hayatı süresince brüt kazançların Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmiş olması gerekiyor. ￼Bu kazançlar ve sigortalı geçen süreç, emekli maaşı hesaplamasında önemli bir rol oynuyor. Emeklilik planlaması mümkün olduğunca erken yapılmalı ve son 3,5 yılda SSK şartıyla emekli olmak gibi hususlar da emekli maaşlarının yüksek olmasını sağlayan etkenler arasında yer alıyor.

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