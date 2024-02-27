Emekliye görülmemiş fırsat! Bunu yapanın maaşı katlanacak

2023 yılının yıllık ve 6 aylık enflasyon oranlarının 3 Ocak 2024’te netleşmesiyle birlikte, memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu zam kararı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de geçerli oldu ve aradaki fark eşitlenerek aynı oranda zam almaları sağlandı. Böylece taban emekli maaşı miktarı da 10 bin TL olarak belirlendi.